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Италия
29 сентября 2024, 16:15 | Обновлено 29 сентября 2024, 16:16
884
0

ФОТО. Легендарный Буффон женился на известной телеведущей

Итальянский экс-вратарь связал себя узами брака

29 сентября 2024, 16:15 | Обновлено 29 сентября 2024, 16:16
884
0
ФОТО. Легендарный Буффон женился на известной телеведущей
Getty Images/Global Images Ukraine

Легендарный экс-голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон вчера, 28 сентября, женился во второй раз. Его избранницей стала известная телеведущая Илария Д’Амико. Пара состоит в отношениях уже более 10 лет и воспитывает 8-летнего сына.

Свадьбу, которая состоялась в Лукке, посетили бывший партнеры Буффона по «Ювентусу» и сборной Италии – Леонардо Бонуччи, Андреа Барцальи и Джорджо Кьеллини, главынй тренер «Скуадры Адзурры» Лучано Спаллетти, голливудский режиссер Тим Бертон, актриса Моника Беллуччи и другие знаменитости.

Это второй брак в жизни Буффона. В 2011 – 2014 годах он был женат на чешской фотомодели Алене Шередовой.

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Джанлуиджи Буффон lifestyle фото
Олег Дидух Источник: Corriere dello Sport
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