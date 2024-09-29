ФОТО. Легендарный Буффон женился на известной телеведущей
Итальянский экс-вратарь связал себя узами брака
Легендарный экс-голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон вчера, 28 сентября, женился во второй раз. Его избранницей стала известная телеведущая Илария Д’Амико. Пара состоит в отношениях уже более 10 лет и воспитывает 8-летнего сына.
Свадьбу, которая состоялась в Лукке, посетили бывший партнеры Буффона по «Ювентусу» и сборной Италии – Леонардо Бонуччи, Андреа Барцальи и Джорджо Кьеллини, главынй тренер «Скуадры Адзурры» Лучано Спаллетти, голливудский режиссер Тим Бертон, актриса Моника Беллуччи и другие знаменитости.
Это второй брак в жизни Буффона. В 2011 – 2014 годах он был женат на чешской фотомодели Алене Шередовой.
Finalmente NOI pic.twitter.com/TTdSdbBt9w— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) September 28, 2024
Congratulations to Gigi Buffon who married his long time partner, Ilaria D'Amico 🎉pic.twitter.com/3w1dNMMEyY— Italian Football News 🇮🇹 (@footitalia1) September 28, 2024
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