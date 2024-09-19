Первое очко Шахтера в ЛЧ, победа футзалистов на ЧМ, Динамо – лидер УПЛ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 18 сентября.

1А. Стартовали в обновленной ЛЧ с ничьей. Шахтер и Болонья поделили очки

Судаков на старте игры не забил пенальти

1Б. ПУШИЧ – о промахе Судакова, травмах, одном ударе в створ ворот Болоньи в ЛЧ

Главный тренер горняков высказался о матче в Лиге чемпионов

1В. В УЕФА назвали лучшего игрока матча Лиги чемпионов Болонья – Шахтер

Николай Матвиенко получил индивидуальную награду по итогам поединка (0:0)

2А. Обидчики Динамо стартовали в Лиге чемпионов с разгромного поражения

Спарта Прага разобралась с РБ Зальцбург со счетом 3:0 в 1-м туре еврокубка

2Б. Украинец привез пенальти. Шотландский Селтик разгромил Слован из Братиславы

У гостей 76 минут сыграл украинский полузащитник Даниил Игнатенко

2В. Реализованный пенальти и дубль джокера. Боруссия уверенно победила в ЛЧ

За Боруссию отличился дублем 20-летний Байно-Гиттенс

2Г. Ремейк недавнего финала ЛЧ. Манчестер Сити не сумел дома победить Интер

Команды расписали сухую ничью 0:0

2Д. Гол между ног на 90-й. Жирона и Цыганков в дебютном матче ЛЧ проиграли ПСЖ

Игра завершилась со счетом 1:0, Пауло Гассанига практически принес ничью своей команде

2Е. Турнирная таблица Лиги чемпионов. Какое место занимает Шахтер?

На старте еврокубкового турнира горняки сыграли вничью с Болоньей

3А. Гол и травма новичка. Динамо в Киеве переиграло Ворсклу

Команда Шовковского идет без потерь очков и в дальнейшем

3Б. Турнирная таблица УПЛ. Динамо с 15 очками вышло в лидеры чемпионата

Киевская команда в перенесенном матче уверенно обыграла Ворсклу

3В. Шовковский объяснил, почему Динамо и Ворскла сделали по 7 замен в матче УПЛ

Тренер «Динамо» высказался о матче УПЛ с «Ворсклой»

4А. Убедительно, но не в плюс. Украина крупно обыграла Анголу

Команда Александра Косенко реабилитировалась за поражение от Аргентины на старте ЧМ-2024

4Б. Аргентина переиграла Афганистан. Турнирные таблицы ЧМ: Украина – третья

Сине-желтым в матче против Афганистана нужна победа

5А. Матч Юношеской лиги УЕФА Болонья – Шахтер прерван из-за плохой погоды

Команды успели сыграть только семь минут

5Б. Стало известно, когда Шахтер U-19 доиграет матч против Болоньи U-19 в ЮЛУ

Встреча должна возобновиться 19 сентября в 17:00 по Киеву

6А. Костюк разобралась с британкой Уотсон на турнире в Сеуле

Марта справилась в двух сетах

6Б. ФОТО. Свитолина перенесла операцию, после чего выступила с заявлением

Элина рассказала о своей ситуации

7А. ОФИЦИАЛЬНО. Довбик остался без наставника. Рома уволила тренера

Де Росси лишился занимаемого поста

7Б. ОФИЦИАЛЬНО. У Довбика новый тренер. Рома объявила о контракте

Юрич стал тренером римской команды

7Б. ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Наср подписал тренера. Кто будет работать с Роналду

Клуб остановился на кандидатуре Пиоли

8. Шахматная Олимпиада. Украина проиграла Узбекистану и идет вне топ-20

Женская команда Украины сыграла вничью с Польшей и занимает 10-е место

9. Кубок лиги Англии. Камбек Тоттенхэма за 4 минуты, заруба Брайтона и Вулвз

18 сентября состоялось еще два матча 1/16 финала турнира

10. Лучший бомбардир ЧМ-1990 умер в возрасте 59 лет

У Сальваторе Скиллачи был рак толстой кишки