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19 сентября 2024, 07:15 |
1382
0

Первое очко Шахтера в ЛЧ, победа футзалистов на ЧМ, Динамо – лидер УПЛ

Главные новости за 18 сентября на Sport.ua

19 сентября 2024, 07:15 |
1382
0
Первое очко Шахтера в ЛЧ, победа футзалистов на ЧМ, Динамо – лидер УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 18 сентября.

1А. Стартовали в обновленной ЛЧ с ничьей. Шахтер и Болонья поделили очки
Судаков на старте игры не забил пенальти

1Б. ПУШИЧ – о промахе Судакова, травмах, одном ударе в створ ворот Болоньи в ЛЧ
Главный тренер горняков высказался о матче в Лиге чемпионов

1В. В УЕФА назвали лучшего игрока матча Лиги чемпионов Болонья – Шахтер
Николай Матвиенко получил индивидуальную награду по итогам поединка (0:0)

2А. Обидчики Динамо стартовали в Лиге чемпионов с разгромного поражения
Спарта Прага разобралась с РБ Зальцбург со счетом 3:0 в 1-м туре еврокубка

2Б. Украинец привез пенальти. Шотландский Селтик разгромил Слован из Братиславы
У гостей 76 минут сыграл украинский полузащитник Даниил Игнатенко

2В. Реализованный пенальти и дубль джокера. Боруссия уверенно победила в ЛЧ
За Боруссию отличился дублем 20-летний Байно-Гиттенс

2Г. Ремейк недавнего финала ЛЧ. Манчестер Сити не сумел дома победить Интер
Команды расписали сухую ничью 0:0

2Д. Гол между ног на 90-й. Жирона и Цыганков в дебютном матче ЛЧ проиграли ПСЖ
Игра завершилась со счетом 1:0, Пауло Гассанига практически принес ничью своей команде

2Е. Турнирная таблица Лиги чемпионов. Какое место занимает Шахтер?
На старте еврокубкового турнира горняки сыграли вничью с Болоньей

3А. Гол и травма новичка. Динамо в Киеве переиграло Ворсклу
Команда Шовковского идет без потерь очков и в дальнейшем

3Б. Турнирная таблица УПЛ. Динамо с 15 очками вышло в лидеры чемпионата
Киевская команда в перенесенном матче уверенно обыграла Ворсклу

3В. Шовковский объяснил, почему Динамо и Ворскла сделали по 7 замен в матче УПЛ
Тренер «Динамо» высказался о матче УПЛ с «Ворсклой»

4А. Убедительно, но не в плюс. Украина крупно обыграла Анголу
Команда Александра Косенко реабилитировалась за поражение от Аргентины на старте ЧМ-2024

4Б. Аргентина переиграла Афганистан. Турнирные таблицы ЧМ: Украина – третья
Сине-желтым в матче против Афганистана нужна победа

5А. Матч Юношеской лиги УЕФА Болонья – Шахтер прерван из-за плохой погоды
Команды успели сыграть только семь минут

5Б. Стало известно, когда Шахтер U-19 доиграет матч против Болоньи U-19 в ЮЛУ
Встреча должна возобновиться 19 сентября в 17:00 по Киеву

6А. Костюк разобралась с британкой Уотсон на турнире в Сеуле
Марта справилась в двух сетах

6Б. ФОТО. Свитолина перенесла операцию, после чего выступила с заявлением
Элина рассказала о своей ситуации

7А. ОФИЦИАЛЬНО. Довбик остался без наставника. Рома уволила тренера
Де Росси лишился занимаемого поста

7Б. ОФИЦИАЛЬНО. У Довбика новый тренер. Рома объявила о контракте
Юрич стал тренером римской команды

7Б. ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Наср подписал тренера. Кто будет работать с Роналду
Клуб остановился на кандидатуре Пиоли

8. Шахматная Олимпиада. Украина проиграла Узбекистану и идет вне топ-20
Женская команда Украины сыграла вничью с Польшей и занимает 10-е место

9. Кубок лиги Англии. Камбек Тоттенхэма за 4 минуты, заруба Брайтона и Вулвз
18 сентября состоялось еще два матча 1/16 финала турнира

10. Лучший бомбардир ЧМ-1990 умер в возрасте 59 лет
У Сальваторе Скиллачи был рак толстой кишки

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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