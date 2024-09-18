Матч Юношеской лиги УЕФА Болонья – Шахтер прерван из-за плохой погоды

Сегодня, 18 сентября «Шахтер» U-19 в первом туре Юношеской лиги УЕФА на выезде играет с ровесниками из «Болоньи».

Матч начался в 13:00 по киевскому времени, однако уже спустя семь минут был прерван из-за плохих погодных условий: в Болонье пошел сильный дождь.

Когда будет возобновлен матч – пока что не известно.