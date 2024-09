Кубок лиги Англии. Камбек Тоттенхэма за 4 минуты, заруба Брайтона и Вулвз

18 сентября состоялось еще два матча 1/16 финала Кубка английской лиги 2024/25.

Тоттенхэм отправился в гости к Ковентри, который в прошлом сезоне добрался до полуфинала Кубка Англии.

Шпоры проигрывали 0:1 до 88-й минуты, хотя считались явными фаворитами, но сумели вырвать победу (2:1) благодаря поздним голам Джеда Спенса (88) и Бреннана Джонсона (90+2).

В параллельном поединке голевой триллер устроили Брайтон и Вулверхэмптон. Чайки победили со счетом 3:2.

Кубок лиги Англии. 1/16 финала, 18 сентября

Голы: Томас-Асанте, 63 – Спенс, 88, Джонсон, 90+2

Голы: Балеба, 14, Адингра, 31, Кадиолу, 85 – Гедеш, 44, Дойл, 90+1

Better late than never 😅 pic.twitter.com/0VaZG08PfW