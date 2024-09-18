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  4. ОФИЦИАЛЬНО. У Довбика новый тренер. Рома объявила о контракте
Италия
18 сентября 2024, 19:49 | Обновлено 18 сентября 2024, 19:51
4243
7

ОФИЦИАЛЬНО. У Довбика новый тренер. Рома объявила о контракте

Юрич стал тренером римской команды

18 сентября 2024, 19:49 | Обновлено 18 сентября 2024, 19:51
4243
7
ОФИЦИАЛЬНО. У Довбика новый тренер. Рома объявила о контракте
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Юрич

«Рома» на официальном сайте объявила о подписании контракте с тренером Иваном Юричем. Наставник получил договор до конца нынешнего сезона.

Ранее в СМИ сообщалось, что у Юрича будет автоматическое продление контракта, если команда по итогам сезона выйдет в Лигу чемпионов.

«Рома» в среду объявила об увольнении тренера Даниэле Де Росси, хотя еще недавно с легендой клуба был подписан новый контракт. Римляне неудачно начали сезон Серии A, набрав три очка после четырех туров.

Новичок Ромы Артем Довбик забил 1 гол.

Юрич известен по работе с «Вероной» и «Торино».

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Иван Юрич Рома Рим назначение тренера Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик
Иван Зинченко Источник: ФК Рома
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Комментарии 7
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AndiM
Бл, івановічи закінчилися ,шкода. Оце "проект" довбик собі вибрав пзд.
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+5
CheMP
Юрич? а говорили, что Петровича подпишут...да и слухи про Семёныча были 
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+3
VARioR
Проміняти Атлетіко М з такою атмосферою на щось незрозуміле. Нехай подякує дружині за Анатоліча...тьху, Юріча.
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0
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Nordenus
Довбик там просто в а*уе
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0
Trollface
Юріч ще той фізрук.
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0
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