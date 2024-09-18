ОФИЦИАЛЬНО. У Довбика новый тренер. Рома объявила о контракте
Юрич стал тренером римской команды
«Рома» на официальном сайте объявила о подписании контракте с тренером Иваном Юричем. Наставник получил договор до конца нынешнего сезона.
Ранее в СМИ сообщалось, что у Юрича будет автоматическое продление контракта, если команда по итогам сезона выйдет в Лигу чемпионов.
«Рома» в среду объявила об увольнении тренера Даниэле Де Росси, хотя еще недавно с легендой клуба был подписан новый контракт. Римляне неудачно начали сезон Серии A, набрав три очка после четырех туров.
Новичок Ромы Артем Довбик забил 1 гол.
Юрич известен по работе с «Вероной» и «Торино».
Ivan Juric è il nuovo responsabile tecnico dell'#ASRoma— AS Roma (@OfficialASRoma) September 18, 2024
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