ОФИЦИАЛЬНО. У Довбика новый тренер. Рома объявила о контракте

«Рома» на официальном сайте объявила о подписании контракте с тренером Иваном Юричем. Наставник получил договор до конца нынешнего сезона.

Ранее в СМИ сообщалось, что у Юрича будет автоматическое продление контракта, если команда по итогам сезона выйдет в Лигу чемпионов.

«Рома» в среду объявила об увольнении тренера Даниэле Де Росси, хотя еще недавно с легендой клуба был подписан новый контракт. Римляне неудачно начали сезон Серии A, набрав три очка после четырех туров.

Новичок Ромы Артем Довбик забил 1 гол.

Юрич известен по работе с «Вероной» и «Торино».