Турнирная таблица УПЛ. Динамо с 15 очками вышло в лидеры чемпионата
Киевская команда в перенесенном матче уверенно обыграла Ворсклу
18 сентября в 18:00 прошел перенесенный матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги.
«Динамо» Киев и полтавская «Ворскла» встречались на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Динамо уверенно выиграло (3:1) и стало лидером чемпионата (15 очков из 15).
Далее идут Полесье и Александрия (по 13), ЛНЗ, Кривбасс, Рух (по 10).
Донецкий Шахтер занимает 7-е место (9 очков) с двумя поражениями в 5 матчах.
УПЛ. Перенесенный матч 4-го тура
18 сентября. Киев, стадион Динамо им. В.Лобановского
18:00. Динамо Киев – Ворскла Полтава – 3:1
Голы: Себальос, 33, Караваев, 35, Пихаленок, 90+2 – Иеде, 81
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Динамо Киев
|5
|5
|0
|0
|11 - 3
|15
|2
|Полесье
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|3
|Александрия
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|4
|ЛНЗ Черкассы
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|5
|Кривбасс
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|6
|Рух Львов
|5
|3
|1
|1
|13 - 3
|10
|7
|Шахтер Донецк
|5
|3
|0
|2
|14 - 7
|9
|8
|Заря
|6
|3
|0
|3
|6 - 8
|9
|9
|Ворскла
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|10
|Левый берег
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|11
|Черноморец
|6
|2
|0
|4
|3 - 7
|6
|12
|Карпаты Львов
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|13
|Верес
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|14
|Колос К
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|15
|Ингулец
|6
|0
|3
|3
|3 - 10
|3
|16
|Оболонь
|6
|0
|2
|4
|2 - 14
|2
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Де Росси лишился занимаемого поста
Александра арестовали в Кракове