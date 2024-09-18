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  4. Турнирная таблица УПЛ. Динамо с 15 очками вышло в лидеры чемпионата
Украина. Премьер лига
18 сентября 2024, 21:10 | Обновлено 18 сентября 2024, 21:14
1682
3

Турнирная таблица УПЛ. Динамо с 15 очками вышло в лидеры чемпионата

Киевская команда в перенесенном матче уверенно обыграла Ворсклу

18 сентября 2024, 21:10 | Обновлено 18 сентября 2024, 21:14
1682
3
Турнирная таблица УПЛ. Динамо с 15 очками вышло в лидеры чемпионата
ФК Динамо

18 сентября в 18:00 прошел перенесенный матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Динамо» Киев и полтавская «Ворскла» встречались на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо уверенно выиграло (3:1) и стало лидером чемпионата (15 очков из 15).

Далее идут Полесье и Александрия (по 13), ЛНЗ, Кривбасс, Рух (по 10).

Донецкий Шахтер занимает 7-е место (9 очков) с двумя поражениями в 5 матчах.

УПЛ. Перенесенный матч 4-го тура

18 сентября. Киев, стадион Динамо им. В.Лобановского

18:00. Динамо Киев – Ворскла Полтава – 3:1

Голы: Себальос, 33, Караваев, 35, Пихаленок, 90+2 – Иеде, 81

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Динамо Киев 5 5 0 0 11 - 3 15
2 Полесье 5 4 1 0 12 - 3 13
3 Александрия 5 4 1 0 10 - 5 13
4 ЛНЗ Черкассы 6 3 1 2 7 - 6 10
5 Кривбасс 5 3 1 1 5 - 4 10
6 Рух Львов 5 3 1 1 13 - 3 10
7 Шахтер Донецк 5 3 0 2 14 - 7 9
8 Заря 6 3 0 3 6 - 8 9
9 Ворскла 6 2 2 2 7 - 9 8
10 Левый берег 6 2 0 4 4 - 7 6
11 Черноморец 6 2 0 4 3 - 7 6
12 Карпаты Львов 6 1 2 3 8 - 11 5
13 Верес 6 1 1 4 4 - 9 4
14 Колос К 6 0 3 3 4 - 7 3
15 Ингулец 6 0 3 3 3 - 10 3
16 Оболонь 6 0 2 4 2 - 14 2
Полная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Олег Мандрівник
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