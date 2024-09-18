Турнирная таблица УПЛ. Динамо с 15 очками вышло в лидеры чемпионата

18 сентября в 18:00 прошел перенесенный матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Динамо» Киев и полтавская «Ворскла» встречались на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского.

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Динамо уверенно выиграло (3:1) и стало лидером чемпионата (15 очков из 15).

Далее идут Полесье и Александрия (по 13), ЛНЗ, Кривбасс, Рух (по 10).

Донецкий Шахтер занимает 7-е место (9 очков) с двумя поражениями в 5 матчах.

УПЛ. Перенесенный матч 4-го тура

18 сентября. Киев, стадион Динамо им. В.Лобановского

18:00. Динамо Киев – Ворскла Полтава – 3:1

Голы: Себальос, 33, Караваев, 35, Пихаленок, 90+2 – Иеде, 81

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