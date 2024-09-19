Стало известно, когда Шахтер U-19 доиграет матч против Болоньи U-19 в ЮЛУ
Встреча должна возобновиться 19 сентября в 17:00 по Киеву
18 сентября в 13:00 стартовал матч 1-го тура Юношеской лиги УЕФА между командами «Болонья» U-19 и «Шахтер» U-19 в итальянском городе Вальзамоджа на стадионе Crespellano Training Center.
Однако на 8-й минуте встреча была прервана из-за неблагоприятных условий для игры – сильный дождь.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
По информации итальянских СМИ, возобновления матча запланировано на 19 сентября в 17:00 по Киеву. С 16:00 на трибуны арены будут впускать болельщиков и журналистов.
Видеотрансляцию матча будет доступна на клубном видеосервисе Shakhtar TV. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Леннокс считает, что победил бы Александра
Получайте быстрее всех обзоры матчей на свой телефон в Телеграме!