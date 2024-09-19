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Молодежные турниры
19 сентября 2024, 06:25 | Обновлено 19 сентября 2024, 06:27
1053
0

Стало известно, когда Шахтер U-19 доиграет матч против Болоньи U-19 в ЮЛУ

Встреча должна возобновиться 19 сентября в 17:00 по Киеву

19 сентября 2024, 06:25 | Обновлено 19 сентября 2024, 06:27
1053
0
Стало известно, когда Шахтер U-19 доиграет матч против Болоньи U-19 в ЮЛУ
ФК Шахтер

18 сентября в 13:00 стартовал матч 1-го тура Юношеской лиги УЕФА между командами «Болонья» U-19 и «Шахтер» U-19 в итальянском городе Вальзамоджа на стадионе Crespellano Training Center.

Однако на 8-й минуте встреча была прервана из-за неблагоприятных условий для игры – сильный дождь.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

По информации итальянских СМИ, возобновления матча запланировано на 19 сентября в 17:00 по Киеву. С 16:00 на трибуны арены будут впускать болельщиков и журналистов.

Видеотрансляцию матча будет доступна на клубном видеосервисе Shakhtar TV. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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