Стало известно, когда Шахтер U-19 доиграет матч против Болоньи U-19 в ЮЛУ

18 сентября в 13:00 стартовал матч 1-го тура Юношеской лиги УЕФА между командами «Болонья» U-19 и «Шахтер» U-19 в итальянском городе Вальзамоджа на стадионе Crespellano Training Center.

Однако на 8-й минуте встреча была прервана из-за неблагоприятных условий для игры – сильный дождь.

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По информации итальянских СМИ, возобновления матча запланировано на 19 сентября в 17:00 по Киеву. С 16:00 на трибуны арены будут впускать болельщиков и журналистов.

Видеотрансляцию матча будет доступна на клубном видеосервисе Shakhtar TV. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.