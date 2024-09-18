Лучший бомбардир ЧМ-1990 умер в возрасте 59 лет

Легендарный итальянский форвард Сальваторе Скиллачи ушел из жизни в возрасте 59 лет. В 2022 году у него был диагностирован рак толстой кишки, на прошлой неделе он был госпитализирован в связи с обострением болезни.

В своей карьере Скиллачи выступал за «Мессину», «Ювентус», «Интер» и японский «Дзюбило Ивата». Суммарно провел 120 матчей в Серии А, в которых забил 37 голов.

В 1990 – 1991 годах Скиллачи провел 16 матчей и забил 7 голов за сборную Италии. 6 из этих 7 голов были забиты на домашнем для «Скуадры Адзурры» чемпионате мира 1990 года, где Скилллачи стал лучшим бомбардиром, а сборная Италии завоевала бронзовые награды.