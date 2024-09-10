У легендарного форварда сборной Италии большие проблемы. Он – в больнице

59-летний бывший нападающий сборной Италии Сальваторе Скиллачи госпитализирован в Палермо.

Сообщается, что еще в 2022 году у экс-футболиста диагностировали рак толстой кишки, в результате чего он был дважды прооперирован.

В заявлении семьи Скиллачи говорится, что состояние Сальваторе стабильное.

Сальваторе Скиллачи выступал за такие клубы, как «Ювентус», «Интер», «Мессина» и «Джубило Ивата». На его счету 7 голов в 16 матчах за сборную Италии. Шесть из них он забил на чемпионате мира 1990 года, который проходил в Италии, став лучшим бомбардиром и игроком мундиаля.