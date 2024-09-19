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Лига чемпионов
19 сентября 2024, 00:23 | Обновлено 19 сентября 2024, 00:41
831
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Турнирная таблица Лиги чемпионов. Какое место занимает Шахтер?

На старте еврокубкового турнира горняки сыграли вничью с Болоньей

19 сентября 2024, 00:23 | Обновлено 19 сентября 2024, 00:41
831
1
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Какое место занимает Шахтер?
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 18 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25.

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​В 1-м туре ЛЧ в нулевую ничью сыграли итальянская Болонья и донецкий Шахтер (0:0). На 4-й минуте Георгий Судаков не реализовал пенальти. Травмы получили Даниил Сикан и Ефим Конопля, они были заменены в первом тайме.

Победы во второй игровой день 1-го тура одержали: Спарта Прага, Боруссия Дортмунд, ПСЖ и Селтик.

В турнирной таблице горняки набрали 1 очко и делят 11–14 места с Манчестер Сити, Болоньей и Интером.

В топ-10 входят: Бавария, Селтик, Астон Вилла, Боруссия Д, Спарта, Ливерпуль, Ювентус, Реал, Спортинг, ПСЖ (по 3 очка).

Лига чемпионов. 1-й тур, 18 сентября

19:45. Болонья (Италия) – Шахтер (Украина) – 0:0

19:45. Спарта Прага (Чехия) – РБ Зальцбург (Австрия) – 3:0

Голы: Кайринен, 2, Олатунджи, 42, Лачи, 58

22:00. Брюгге (Бельгия) – Боруссия Дортмунд (Германия) – 0:3

Голы: Байно-Гиттенс, 76, 86, Гирасси, 90+5 (пен)

22:00. Манчестер Сити (Англия) – Интер (Италия) – 0:0

22:00. ПСЖ (Франция) – Жирона (Испания) – 1:0

Гол: Гассанига, 90 (автогол)

22:00. Селтик (Шотландия) – Слован Братислава (Словакия) – 5:1

Голы: Скейлс, 17, Фурухаси, 47, Энгельс, 56 (пен), Маеда, 70, Ида, 87 – Виммер, 61

Турнирная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Олег Мандрівник
Ман Сити странно. Клуб стоиимостью больше миллиарда, и такой старт
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