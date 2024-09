Людмила КИЧЕНОК: «В среду я должна была выйти замуж, но...»

Украинская теннисистка Людмила Киченок выиграла трофей парного разряда Открытого чемпионата США 2024!

В решающем поединке украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) в двух сетах одолели тандем Кристина Младенович (Франция) / Чжан Шуай (Китай) со счетом 6:4, 6:3.

После завершения встречи Людмила во время интервью призналась, что в среду должна была выйти замуж:

«В среду я должна была выйти замуж, но пришлось отложить, поскольку мы остались в парном турнире», – сказала Людмила.

Еще в апреле 2023 года Людмила объявила, что помолвлена со своим тренером Стасом Хмарским, который также является коучем Остапенко.

Scheduling your wedding in the middle of a Grand Slam when you’re that good of a tennis player?



Unforced error, Lyudmyla Kichenok 😅💍 pic.twitter.com/rnRDx8ut3s