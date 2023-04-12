ФОТО. Людмила Киченок намекнула на помолвку со своим тренером

Украинская теннисистка Людмила Киченок опубликовала фото с кольцом на пальце в своем Instagram.

«День, который запомнится», – подписала фото в сториз Людмила.

Киченок отметила аккаунт Стаса Хмарского – ее тренера и парня, а точнее будущего мужа.

Сейчас Людмила находится в Анталии (Турция). Там женская сборная Украины по теннису проведет поединок розыгрыша Кубка Билли Джин Кинг против команды Чехии. Матчи пройдут с 14 по 15 апреля.