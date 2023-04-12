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  4. ФОТО. Людмила Киченок намекнула на помолвку со своим тренером
WTA
12 апреля 2023, 20:28 |
2688
1

ФОТО. Людмила Киченок намекнула на помолвку со своим тренером

Украинская теннисистка выйдет замуж за Стаса Хмарского

12 апреля 2023, 20:28 |
2688
1
ФОТО. Людмила Киченок намекнула на помолвку со своим тренером
Instagram. Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок опубликовала фото с кольцом на пальце в своем Instagram.

«День, который запомнится», – подписала фото в сториз Людмила.

Киченок отметила аккаунт Стаса Хмарского – ее тренера и парня, а точнее будущего мужа.

Сейчас Людмила находится в Анталии (Турция). Там женская сборная Украины по теннису проведет поединок розыгрыша Кубка Билли Джин Кинг против команды Чехии. Матчи пройдут с 14 по 15 апреля.

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Людмила Киченок фото lifestyle свадьба помолвка
Источник Instagram
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Alehandro
І ця туди ж) Надя тільки-но вийшла заміж одразу полетіла вниз по рейтингу..
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