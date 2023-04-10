Сборная Украины начала подготовку к очередному матчу Кубка Билли Джин Кинг

Сегодня, в понедельник 10 апреля, Марта Костюк и Людмила Киченок опробовали грунтовый корт в Анталии. Именно на нем, напомним, 14-15 апреля состоится поединок розыгрыша Кубка Билли Джин Кинг против команды Чехии.

Напомним, что в заявку украинской сборной на матч с чешской командой вошли Марта Костюк, Даяна Ястремская, Катарина Завацкая и Людмила Киченок.

За Чехию должны будут сыграть Барбора Крейчикова, Маркета Вондроушова, Каролина Мухова, Линда Носкова и Сара Бейлек.

Команда, которая победит в предстоящей встрече, в начале ноября этого года сыграет в финальном турнире розыгрыша.