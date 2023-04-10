Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Сборная Украины начала подготовку к очередному матчу Кубка Билли Джин Кинг
Теннис в Украине
10 апреля 2023, 17:46 | Обновлено 10 апреля 2023, 17:53
258
0

Сборная Украины начала подготовку к очередному матчу Кубка Билли Джин Кинг

Украинок ждет встреча с командой Чехии

10 апреля 2023, 17:46 | Обновлено 10 апреля 2023, 17:53
258
0
Сборная Украины начала подготовку к очередному матчу Кубка Билли Джин Кинг
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Сегодня, в понедельник 10 апреля, Марта Костюк и Людмила Киченок опробовали грунтовый корт в Анталии. Именно на нем, напомним, 14-15 апреля состоится поединок розыгрыша Кубка Билли Джин Кинг против команды Чехии.

Напомним, что в заявку украинской сборной на матч с чешской командой вошли Марта Костюк, Даяна Ястремская, Катарина Завацкая и Людмила Киченок.

За Чехию должны будут сыграть Барбора Крейчикова, Маркета Вондроушова, Каролина Мухова, Линда Носкова и Сара Бейлек.

Команда, которая победит в предстоящей встрече, в начале ноября этого года сыграет в финальном турнире розыгрыша.

По теме:
Рейтинг WTA. Цуренко поднялась на пять строчек, Жабер обошла Гарсию
Элина СВИТОЛИНА: «В Туре есть человек, который пропагандирует убийства»
Леся ЦУРЕНКО: «Об украинских игроках никто не думал и не думает»
Марта Костюк Людмила Киченок женская сборная Украины по теннису Кубок Билли Джин Кинг
Источник Большой теннис Украины
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Возвращение Свитолиной, борьба за права украинок и проблемы в Хьюстоне
Теннис | 10 апреля 2023, 09:10 0
Возвращение Свитолиной, борьба за права украинок и проблемы в Хьюстоне
Возвращение Свитолиной, борьба за права украинок и проблемы в Хьюстоне

Sport.ua подводит итоги недели в теннисе

Зинченко и Ко на поле Ливерпуля отметились антидостижением в АПЛ
Футбол | 10 апреля 2023, 04:43 2
Зинченко и Ко на поле Ливерпуля отметились антидостижением в АПЛ
Зинченко и Ко на поле Ливерпуля отметились антидостижением в АПЛ

«Арсенал» провел на «Энфилде» противоречивый матч

Ига СВЁНТЕК: «Для меня война – это не политика, это страдания людей»
Теннис | 10.04.2023, 13:25
Ига СВЁНТЕК: «Для меня война – это не политика, это страдания людей»
Ига СВЁНТЕК: «Для меня война – это не политика, это страдания людей»
ВИДЕО. Игрок Полесья толкнул женщину-арбитра в спину и был удален с поля
Футбол | 09.04.2023, 20:10
ВИДЕО. Игрок Полесья толкнул женщину-арбитра в спину и был удален с поля
ВИДЕО. Игрок Полесья толкнул женщину-арбитра в спину и был удален с поля
Игорь СУРКИС: «Ребята защищают нашу землю, а они Ингульцу проигрывают»
Футбол | 10.04.2023, 13:11
Игорь СУРКИС: «Ребята защищают нашу землю, а они Ингульцу проигрывают»
Игорь СУРКИС: «Ребята защищают нашу землю, а они Ингульцу проигрывают»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Таблица УПЛ. Шахтер, Днепр-1 и Динамо выиграли, Заря уступила
Таблица УПЛ. Шахтер, Днепр-1 и Динамо выиграли, Заря уступила
09.04.2023, 18:17 3
Футбол
Промоутер: «Ломаченко только один раз не хотел выходить на бой»
Промоутер: «Ломаченко только один раз не хотел выходить на бой»
09.04.2023, 15:11 6
Бокс
Названа оценка Миколенко за игру Эвертона с Манчестер Юнайтед
Названа оценка Миколенко за игру Эвертона с Манчестер Юнайтед
08.04.2023, 20:33
Футбол
Это личное. Как Де Дзерби оказался в центре скандала в 30-м туре АПЛ
Это личное. Как Де Дзерби оказался в центре скандала в 30-м туре АПЛ
09.04.2023, 12:15 6
Футбол
Бывший тренер Джошуа: «Мне было жаль Усика, когда Энтони выбросил пояса»
Бывший тренер Джошуа: «Мне было жаль Усика, когда Энтони выбросил пояса»
09.04.2023, 13:50 1
Бокс
Немецкая биатлонистка завершила карьеру в 22 года
Немецкая биатлонистка завершила карьеру в 22 года
09.04.2023, 13:39 2
Биатлон
Шакур Стивенсон деклассировал японца. Два нокдауна, и рефери остановил бой
Шакур Стивенсон деклассировал японца. Два нокдауна, и рефери остановил бой
09.04.2023, 07:12 1
Бокс
Луческу не будет вместе c Динамо в ближайших матчах. Известна причина
Луческу не будет вместе c Динамо в ближайших матчах. Известна причина
10.04.2023, 12:07 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности