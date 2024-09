Звездный полузащитник МЮ не перейдет в Галатасарай

Звездный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро не перейдет в «Галатасарай»

Информацию об этом сообщает Turco Sport со ссылкой на Mail Sport. Шанс на переход Каземиро в турецкий клуб равен нулю. Бразильский полузащитник полон решимости остаться в английском клубе и отклонил все предложение в это трансферное окно.

Раннее сообщалось о желании «Галатасарая» подписать 5-кратного победителя ЛЧ.

There is “zero chance” of Casemiro joining Galatasaray.



(Source: @fredcaldeira)



🚨 The Brazilian is determined to stay at Manchester United. He will reject any offer of a move.



(Source: @MailSport ) pic.twitter.com/0aj4gNz7db