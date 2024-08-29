Стало известно, выйдет ли Мудрик в основе на матч Челси в Лиге конференций
Украинский вингер заявлен в стартовом составе на игру против клуба Серветт
29 августа на Стад де Женев в швейцарской Женеве пройдет ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций.
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Серветт встретится с Челси. Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.
В первой игре победил лондонский клуб со счетом 2:0.
Украинский вингер Михаил Мудрик заявлен в стартовом составе на игру против клуба Серветт.
Стартовые составы на матч между клубами Челси и Серветт
Lining up for the Blues! 👀#CFC | #UECL pic.twitter.com/pRBNVPKnaa— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 29, 2024
𝐋𝐄 𝐗𝐈 qui affrontera @ChelseaFC à 20h30 ⚔️ 🔥#FromGenevaToEurope #SFCCFC pic.twitter.com/p2vo3y9xKa— Servette FC (@ServetteFC) August 29, 2024
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