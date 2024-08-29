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Лига конференций
29 августа 2024, 20:43 |
1999
0

Стало известно, выйдет ли Мудрик в основе на матч Челси в Лиге конференций

Украинский вингер заявлен в стартовом составе на игру против клуба Серветт

29 августа 2024, 20:43 |
1999
0
Стало известно, выйдет ли Мудрик в основе на матч Челси в Лиге конференций
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

29 августа на Стад де Женев в швейцарской Женеве пройдет ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Серветт встретится с Челси. Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

В первой игре победил лондонский клуб со счетом 2:0.

Украинский вингер Михаил Мудрик заявлен в стартовом составе на игру против клуба Серветт.

Стартовые составы на матч между клубами Челси и Серветт

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Серветт Михаил Мудрик Челси Лига конференций стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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