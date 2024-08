Стало известно, выйдет ли Мудрик в основе на матч Челси в Лиге конференций

29 августа на Стад де Женев в швейцарской Женеве пройдет ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Серветт встретится с Челси. Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

В первой игре победил лондонский клуб со счетом 2:0.

Украинский вингер Михаил Мудрик заявлен в стартовом составе на игру против клуба Серветт.

Стартовые составы на матч между клубами Челси и Серветт

Lining up for the Blues! 👀#CFC | #UECL pic.twitter.com/pRBNVPKnaa