Английский клуб с украинцем в составе подписал игрока из чемпионата россии
Вильсон Изидор перешел из «зенита» в «Сандерленд»
Английский «Сандерленд» официально объявил о подписании французского нападающего питерского «зенита» Вильсона Изидора.
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Отмечается, что 23-летний футболист присоединился к клубу Чемпионшипа на правах сезонной аренды с опцией выкупа.
Интересно, что в составе «Сандерленда» играет украинский нападающий Назарий Русин. Теперь ему придется конкурировать с игроком, который с начала полномасштабного вторжения и до недавнего времени находился в россии, никак не высказываясь о войне.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Вильсона Изидора в 4 миллиона евро.
We’re delighted to announce the signing of Wilson Isidor on a season-long loan, with the Club option of a permanent deal! ❤️— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) August 23, 2024
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