Английский «Сандерленд» официально объявил о подписании французского нападающего питерского «зенита» Вильсона Изидора.

Отмечается, что 23-летний футболист присоединился к клубу Чемпионшипа на правах сезонной аренды с опцией выкупа.

Интересно, что в составе «Сандерленда» играет украинский нападающий Назарий Русин. Теперь ему придется конкурировать с игроком, который с начала полномасштабного вторжения и до недавнего времени находился в россии, никак не высказываясь о войне.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Вильсона Изидора в 4 миллиона евро.

