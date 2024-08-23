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Англия
23 августа 2024, 14:14 | Обновлено 23 августа 2024, 14:17
1441
1

Английский клуб с украинцем в составе подписал игрока из чемпионата россии

Вильсон Изидор перешел из «зенита» в «Сандерленд»

23 августа 2024, 14:14 | Обновлено 23 августа 2024, 14:17
1441
1
Английский клуб с украинцем в составе подписал игрока из чемпионата россии
ФК Сандерленд. Вильсон Изидор

Английский «Сандерленд» официально объявил о подписании французского нападающего питерского «зенита» Вильсона Изидора.

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Отмечается, что 23-летний футболист присоединился к клубу Чемпионшипа на правах сезонной аренды с опцией выкупа.

Интересно, что в составе «Сандерленда» играет украинский нападающий Назарий Русин. Теперь ему придется конкурировать с игроком, который с начала полномасштабного вторжения и до недавнего времени находился в россии, никак не высказываясь о войне.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Вильсона Изидора в 4 миллиона евро.

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Сандерленд
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Комментарии 1
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GloryUkraine
Можливо трохи прозрів. Але скоріше за все хтось порадив йому тікати звідти тому, що прогресу в кар'єрі не буде.
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