Степанов сыграет? Названы стартовые составы на матч Байер – Фрайбург
Хаби Алонсо и Юлиан Шустер определились со стартовыми составами своих команд
В матче 15-го тура немецкой Бундеслиги леверкузенский «Байер» в домашнем матче сыграет против «Фрайбурга».
Хаби Алонсо и Юлиан Шустер определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий поединок. Украинский форвард фармацевтов Артем Степанов ожидаемо остался в запасе.
Матч «Байер» – «Фрайбург» состоится в субботу, 21 декабря. Стартовый свисток раздастся в 19:30 по киевскому времени.
В нынешнем сезоне «Байер» занимает второе место турнирной таблицы Бундеслиги, а «Фрайбург» – находится на 8 ступени чемпионата.
Стартовые составы на матч «Байер» – «Фрайбург»:
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