Степанов сыграет? Названы стартовые составы на матч Байер – Фрайбург

В матче 15-го тура немецкой Бундеслиги леверкузенский «Байер» в домашнем матче сыграет против «Фрайбурга».

Хаби Алонсо и Юлиан Шустер определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий поединок. Украинский форвард фармацевтов Артем Степанов ожидаемо остался в запасе.

Матч «Байер» – «Фрайбург» состоится в субботу, 21 декабря. Стартовый свисток раздастся в 19:30 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне «Байер» занимает второе место турнирной таблицы Бундеслиги, а «Фрайбург» – находится на 8 ступени чемпионата.

Стартовые составы на матч «Байер» – «Фрайбург»: