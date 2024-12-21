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  4. Степанов сыграет? Названы стартовые составы на матч Байер – Фрайбург
Германия
21 декабря 2024, 18:59 | Обновлено 21 декабря 2024, 19:06
286
0

Степанов сыграет? Названы стартовые составы на матч Байер – Фрайбург

Хаби Алонсо и Юлиан Шустер определились со стартовыми составами своих команд

21 декабря 2024, 18:59 | Обновлено 21 декабря 2024, 19:06
286
0
Степанов сыграет? Названы стартовые составы на матч Байер – Фрайбург
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

В матче 15-го тура немецкой Бундеслиги леверкузенский «Байер» в домашнем матче сыграет против «Фрайбурга».

Хаби Алонсо и Юлиан Шустер определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий поединок. Украинский форвард фармацевтов Артем Степанов ожидаемо остался в запасе.

Матч «Байер» – «Фрайбург» состоится в субботу, 21 декабря. Стартовый свисток раздастся в 19:30 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне «Байер» занимает второе место турнирной таблицы Бундеслиги, а «Фрайбург» – находится на 8 ступени чемпионата.

Стартовые составы на матч «Байер» – «Фрайбург»:

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Артем Степанов Байер Фрайбург Бундеслига чемпионат Германии по футболу Хаби Алонсо стартовые составы
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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