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Италия
13 августа 2024, 18:22 |
157
0

Ювентус в ближайшее время расстанется с основным игроком

Войцех Щенсны в скором времени покинет итальянский клуб

13 августа 2024, 18:22 |
157
0
Ювентус в ближайшее время расстанется с основным игроком
Getty Images/Global Images Ukraine. Войцех Щенсны

Основной вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны в скором времени покинет итальянский клуб.

Как сообщает Фабрицио Романо, стороны пришли к взаимному решению о прекращении сотрудничества. По имеющейся информации, игрок и клуб договорились о немедленном расторжении контракта.

В настоящее время идет оформление и проверка необходимых документов. Польский голкипер покинет туринский клуб, получив существенную денежную компенсацию, а также статус свободного агента и сможет вести переговоры с любыми заинтересованными командами.

В прошлом сезоне Серии А Щенсный провел 35 матча, в которых пропустил 30 голов.

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Алексей Тиньков Источник: Фабрицио Романо
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