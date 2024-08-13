Ювентус в ближайшее время расстанется с основным игроком
Войцех Щенсны в скором времени покинет итальянский клуб
Основной вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны в скором времени покинет итальянский клуб.
Как сообщает Фабрицио Романо, стороны пришли к взаимному решению о прекращении сотрудничества. По имеющейся информации, игрок и клуб договорились о немедленном расторжении контракта.
В настоящее время идет оформление и проверка необходимых документов. Польский голкипер покинет туринский клуб, получив существенную денежную компенсацию, а также статус свободного агента и сможет вести переговоры с любыми заинтересованными командами.
В прошлом сезоне Серии А Щенсный провел 35 матча, в которых пропустил 30 голов.
🚨⚫️⚪️ Juventus and Wojciech Szczesny have now reached mutual agreement to terminate the contract with immediate effect.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2024
Paperwork being prepared and checked; if all good, Szczesny leaves Juventus getting an important pay-out fee.
🇵🇱 Szczesny will be available as free agent. pic.twitter.com/f1OGarTu9E
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