Ювентус в ближайшее время расстанется с основным игроком

Основной вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны в скором времени покинет итальянский клуб.

Как сообщает Фабрицио Романо, стороны пришли к взаимному решению о прекращении сотрудничества. По имеющейся информации, игрок и клуб договорились о немедленном расторжении контракта.

В настоящее время идет оформление и проверка необходимых документов. Польский голкипер покинет туринский клуб, получив существенную денежную компенсацию, а также статус свободного агента и сможет вести переговоры с любыми заинтересованными командами.

В прошлом сезоне Серии А Щенсный провел 35 матча, в которых пропустил 30 голов.

