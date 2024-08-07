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WTA
07 августа 2024, 13:30 | Обновлено 07 августа 2024, 13:58
216
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ига Свёнтек – первая участница Итогового турнира WTA

Польская теннисистка точно сыграет в Эр-Рияде

07 августа 2024, 13:30 | Обновлено 07 августа 2024, 13:58
216
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ига Свёнтек – первая участница Итогового турнира WTA
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Лидер рейтинга WTA Ига Свёнтек стала первой теннисисткой, квалифицировавшейся на Итоговый чемпионат WTA, который пройдет в Эр-Рияде в конце сезона.

Об этом официально объявила Женская теннисная ассоциация, хотя неофициальная информация об этом была еще в середине июля.

Остальные семь будущих соперниц Свёнтек, которые присоединятся к ней на соревнованиях, еще неизвестны.

Отметим, что польская теннисистка является действующей чемпионкой WTA Finals.

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Итоговый турнир WTA Ига Свёнтек
Владимир Клепач Источник: WTA
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