ОФИЦИАЛЬНО. Ига Свёнтек – первая участница Итогового турнира WTA
Польская теннисистка точно сыграет в Эр-Рияде
Лидер рейтинга WTA Ига Свёнтек стала первой теннисисткой, квалифицировавшейся на Итоговый чемпионат WTA, который пройдет в Эр-Рияде в конце сезона.
Об этом официально объявила Женская теннисная ассоциация, хотя неофициальная информация об этом была еще в середине июля.
Остальные семь будущих соперниц Свёнтек, которые присоединятся к ней на соревнованиях, еще неизвестны.
Отметим, что польская теннисистка является действующей чемпионкой WTA Finals.
🏆 5 titles this season— wta (@WTA) August 7, 2024
🔜 4th WTA Finals appearance
World No.1 @iga_swiatek is first in the PIF Race to the WTA Finals to officially qualify for the #WTAFinalsRiyadh! pic.twitter.com/RMCuSPK48O
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