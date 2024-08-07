ОФИЦИАЛЬНО. Ига Свёнтек – первая участница Итогового турнира WTA

Лидер рейтинга WTA Ига Свёнтек стала первой теннисисткой, квалифицировавшейся на Итоговый чемпионат WTA, который пройдет в Эр-Рияде в конце сезона.

Об этом официально объявила Женская теннисная ассоциация, хотя неофициальная информация об этом была еще в середине июля.

Остальные семь будущих соперниц Свёнтек, которые присоединятся к ней на соревнованиях, еще неизвестны.

Отметим, что польская теннисистка является действующей чемпионкой WTA Finals.