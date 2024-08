Новый контракт? Челси ищет компромисс с Конором Галлахером

Тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска рассказал о ситуации, сложившейся с хавбеком Конором Галлахером:

«Конечно, Галлахер контактирует с клубом, чтобы найти решение. Клуб предложил ему новый контракт. Мы хотим найти компромисс, чтобы сделать всех счастливыми».

Ранее сообщалось, что клуб Атлетико Мадрид договорился с Челси о переходе 24-летнего полузащитника за 35 млн евро. Окончательное решение должно принять игрок.

В сезоне 2023/24 Английской Премьер-лиги полузащитник провел за аристократов 37 матчей, у которых забил 5 голов. На Евро-2024 Галлахер сыграл 5 матчей, без забитых мячей.

🗣️Enzo Maresca on Conor Gallagher's Chelsea future ant Atletico Madrid move



"The only thing I can say is that he was in contact with the club to find a solution. Every summer, clubs have problems with players and in the end, they find a solution and everyone is happy." pic.twitter.com/bMWuelRg7G