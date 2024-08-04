Новый контракт? Челси ищет компромисс с Конором Галлахером
На трансфер хавбека претендует мадридский клуб Атлетико
Тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска рассказал о ситуации, сложившейся с хавбеком Конором Галлахером:
«Конечно, Галлахер контактирует с клубом, чтобы найти решение. Клуб предложил ему новый контракт. Мы хотим найти компромисс, чтобы сделать всех счастливыми».
Ранее сообщалось, что клуб Атлетико Мадрид договорился с Челси о переходе 24-летнего полузащитника за 35 млн евро. Окончательное решение должно принять игрок.
В сезоне 2023/24 Английской Премьер-лиги полузащитник провел за аристократов 37 матчей, у которых забил 5 голов. На Евро-2024 Галлахер сыграл 5 матчей, без забитых мячей.
🗣️Enzo Maresca on Conor Gallagher's Chelsea future ant Atletico Madrid move— Football España (@footballespana_) August 3, 2024
"The only thing I can say is that he was in contact with the club to find a solution. Every summer, clubs have problems with players and in the end, they find a solution and everyone is happy." pic.twitter.com/bMWuelRg7G
Maresca is unclear if Gallagher will stay at Chelseahttps://t.co/aFxvLpKj7W#CFC #Chelsea #AtleticoMadrid— Football España (@footballespana_) August 3, 2024
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