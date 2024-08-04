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  4. Новый контракт? Челси ищет компромисс с Конором Галлахером
Англия
04 августа 2024, 08:23 | Обновлено 04 августа 2024, 08:42
288
0

Новый контракт? Челси ищет компромисс с Конором Галлахером

На трансфер хавбека претендует мадридский клуб Атлетико

04 августа 2024, 08:23 | Обновлено 04 августа 2024, 08:42
288
0
Новый контракт? Челси ищет компромисс с Конором Галлахером
Getty Images/Global Images Ukraine. Конор Галлахер

Тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска рассказал о ситуации, сложившейся с хавбеком Конором Галлахером:

«Конечно, Галлахер контактирует с клубом, чтобы найти решение. Клуб предложил ему новый контракт. Мы хотим найти компромисс, чтобы сделать всех счастливыми».

Ранее сообщалось, что клуб Атлетико Мадрид договорился с Челси о переходе 24-летнего полузащитника за 35 млн евро. Окончательное решение должно принять игрок.

В сезоне 2023/24 Английской Премьер-лиги полузащитник провел за аристократов 37 матчей, у которых забил 5 голов. На Евро-2024 Галлахер сыграл 5 матчей, без забитых мячей.

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Конор Галлахер Челси Энцо Мареска продление контракта трансферы АПЛ трансферы трансферы Ла Лиги Атлетико Мадрид
Николай Степанюк Источник: X (Twitter)
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