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Англия
01 августа 2024, 07:50 |
284
0

Челси договорился о продаже одного из лидеров в Атлетико

Галлахер близок к переходу в мадридскую команду

01 августа 2024, 07:50 |
284
0
Челси договорился о продаже одного из лидеров в Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Конор Галлахер

«Челси» договорился с «Атлетико» о трансфере полузащитника Конора Галлахера, который не хочет оставаться в лондонской команде.

Синие предприняли еще одну попытку продлить контракт игрока, однако хавбек отказался от этого варианта, а «Челси» хочет продать Галлахера, учитывая тот факт, что до конца его договора остался один год.

24-летний Конор нацелен покинуть состав «Челси», где не всегда имеет игровую практику. В минувшем сезоне Галлахер забил 7 голов и сделал 9 результативных передач.

Трансфер оценивается в 35-40 миллионов евро.

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Челси Конор Галлахер Атлетико Мадрид трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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