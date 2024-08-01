Челси договорился о продаже одного из лидеров в Атлетико

«Челси» договорился с «Атлетико» о трансфере полузащитника Конора Галлахера, который не хочет оставаться в лондонской команде.

Синие предприняли еще одну попытку продлить контракт игрока, однако хавбек отказался от этого варианта, а «Челси» хочет продать Галлахера, учитывая тот факт, что до конца его договора остался один год.

24-летний Конор нацелен покинуть состав «Челси», где не всегда имеет игровую практику. В минувшем сезоне Галлахер забил 7 голов и сделал 9 результативных передач.

Трансфер оценивается в 35-40 миллионов евро.