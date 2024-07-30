Довбик сообщил Жироне, в какой клуб он хочет перейти

Украинский нападающий Артем Довбик сообщил нынешнему клубу, куда он хочет перейти.

Информацию о решении Довбика опубликовал авторитетный журналист Фабрицио Романо. Артем сегодня днем сообщил «Жироне» о своем решении покинуть клуб и подписать контракт с «Ромой». Он хочет присоединиться только к «Роме», Довбик и его агенты ясно дали понять клубу, что он просит уйти.

Переговоры в процессе, спортивный директор «Ромы» находится в Жироне, где обсуждает вопрос трансфера.

Ранее стало известно, почему сорвался трансфер Довбика в «Атлетико» Мадрид.