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  4. Довбик сообщил Жироне, в какой клуб он хочет перейти
Испания
30 июля 2024, 18:12 | Обновлено 30 июля 2024, 18:16
2699
5

Довбик сообщил Жироне, в какой клуб он хочет перейти

Украинский нападающий принял предложение о переходе в Серию А

30 июля 2024, 18:12 | Обновлено 30 июля 2024, 18:16
2699
5
Довбик сообщил Жироне, в какой клуб он хочет перейти
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий Артем Довбик сообщил нынешнему клубу, куда он хочет перейти.

Информацию о решении Довбика опубликовал авторитетный журналист Фабрицио Романо. Артем сегодня днем сообщил «Жироне» о своем решении покинуть клуб и подписать контракт с «Ромой». Он хочет присоединиться только к «Роме», Довбик и его агенты ясно дали понять клубу, что он просит уйти.

Переговоры в процессе, спортивный директор «Ромы» находится в Жироне, где обсуждает вопрос трансфера.

Ранее стало известно, почему сорвался трансфер Довбика в «Атлетико» Мадрид.

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Рома Рим трансферы Жирона Артем Довбик трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Фабрицио Романо
Алексей Тиньков Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 5
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OKs100
Такое себе. Скорее понижение в классе, чем повышение. Плюс только к зарплате.
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Quia
Цей Довбик вже задовбав усіх своїми примхами! 
Пікачу недороблений 
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