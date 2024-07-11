Премьер-министр Великобритании: «Берлин, мы идем!»
Кир Стармер поздравил сборную Англии с выходом в финал Евро-2024
10 июля состоялся матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Англии и Нидерландов. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан.
После завершения встречи премьер-министр Великобритании Кир Стармер поздравил подопечных Гарета Саутгейта с выходом в решающий поединок чемпионата Европы:
«Какая игра Англии и какой победный гол. Берлин, мы идем!», – написал Стармер.
В финале Евро-2024 Англия сыграет против Испании. Поединок состоится 14 июля в Берлине в 22:00 по Киеву.
What a game @England and what a winner.— Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 10, 2024
Berlin here we come!
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Поединок состоится 10 июля, ориентировочное время начала игры – 15:30 по Киеву
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