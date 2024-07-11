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Чемпионат Европы
11 июля 2024, 02:14 |
124
0

Премьер-министр Великобритании: «Берлин, мы идем!»

Кир Стармер поздравил сборную Англии с выходом в финал Евро-2024

11 июля 2024, 02:14 |
124
0
Премьер-министр Великобритании: «Берлин, мы идем!»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кир Стармер

10 июля состоялся матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Англии и Нидерландов. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан.

После завершения встречи премьер-министр Великобритании Кир Стармер поздравил подопечных Гарета Саутгейта с выходом в решающий поединок чемпионата Европы:

«Какая игра Англии и какой победный гол. Берлин, мы идем!», – написал Стармер.

В финале Евро-2024 Англия сыграет против Испании. Поединок состоится 14 июля в Берлине в 22:00 по Киеву.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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