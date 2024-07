Премьер-министр Великобритании: «Берлин, мы идем!»

10 июля состоялся матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Англии и Нидерландов. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан.

После завершения встречи премьер-министр Великобритании Кир Стармер поздравил подопечных Гарета Саутгейта с выходом в решающий поединок чемпионата Европы:

«Какая игра Англии и какой победный гол. Берлин, мы идем!», – написал Стармер.

В финале Евро-2024 Англия сыграет против Испании. Поединок состоится 14 июля в Берлине в 22:00 по Киеву.

What a game @England and what a winner.



Berlin here we come!