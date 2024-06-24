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Франция
24 июня 2024, 13:30 | Обновлено 24 июня 2024, 13:35
880
3

ПСЖ нацелился на игрока сборной Украины

Илья Забарный может переехать во Францию уже этим летом

24 июня 2024, 13:30 | Обновлено 24 июня 2024, 13:35
880
3
ПСЖ нацелился на игрока сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

«ПСЖ» заинтересован в покупке 21-летнего украинского защитника Ильи Забарного.

Как сообщило издание The Mirror, защитник «Борнмута» является одной из главных трансферных целей для ряда топ-клубов Европы. «ПСЖ» — одна из команд, которые заинтересованы в заключении сделки с этим центральным защитником и готовы сделать предложение после окончания чемпионата Европы.

Многим командам нравится выступление Ильи за сборную Украины на Евро-2024. Впечатляющая игра защитника привлекает все больше потенциальных покупателей. В свою очередь, «Борнмут» стремится сохранить защитника, который подписал контракт с клубом в январе 2023 года, перейдя из «Динамо Киев».

В этом сезоне Забарный провёл на поле 42 матча за «Борнмут», в которых забил 1 гол. Также Илья признавался лучшим игроком месяца.

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Илья Забарный Борнмут ПСЖ сборная Украины по футболу трансферы Лиги 1 трансферы АПЛ
Алексей Тиньков Источник: The Mirror
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Комментарии 3
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Вано Камикадзе
Побывавши в АПЛ - в Францию , да еще и без Мбаппе - он не поедет 100%
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+1
GloryUkraine
Не думаю, що цей перехід відбудеться. Хтось з АПЛ його перехопить.
Ответить
0
Saar
Я думав Луніна, щоб зробити його першим номером😅🤣🤣🤣🤣🤣
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-2
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