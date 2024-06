ПСЖ нацелился на игрока сборной Украины

«ПСЖ» заинтересован в покупке 21-летнего украинского защитника Ильи Забарного.

Как сообщило издание The Mirror, защитник «Борнмута» является одной из главных трансферных целей для ряда топ-клубов Европы. «ПСЖ» — одна из команд, которые заинтересованы в заключении сделки с этим центральным защитником и готовы сделать предложение после окончания чемпионата Европы.

Многим командам нравится выступление Ильи за сборную Украины на Евро-2024. Впечатляющая игра защитника привлекает все больше потенциальных покупателей. В свою очередь, «Борнмут» стремится сохранить защитника, который подписал контракт с клубом в январе 2023 года, перейдя из «Динамо Киев».



В этом сезоне Забарный провёл на поле 42 матча за «Борнмут», в которых забил 1 гол. Также Илья признавался лучшим игроком месяца.

