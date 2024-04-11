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  4. Забарный – игрок месяца в Борнмуте
Англия
11 апреля 2024, 19:14 | Обновлено 11 апреля 2024, 20:27
475
0

Забарный – игрок месяца в Борнмуте

Украинский защитник получил награду

11 апреля 2024, 19:14 | Обновлено 11 апреля 2024, 20:27
475
0
Забарный – игрок месяца в Борнмуте
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

21-летний защитник сборной Украины Илья Забарный был признан лучшим игроком марта в «Борнмуте».

В марте Забарный принял участие во всех четырех матчах «Борнмута» в АПЛ, в которых команда набрала 10 очков из 12 возможных (3 победы и 1 ничья). В матче против «Лутона» (победа 4:3 13 марта) украинский защитник забил свой дебютный гол в АПЛ.

Вчера сообщалось о том, что Забарный лидирует в топ-5 лигах Европы по количеству игрового времени среди игроков не старше 21 года.

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Илья Забарный Борнмут фото лучший игрок Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник ФК Борнмут
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