Забарный – игрок месяца в Борнмуте

21-летний защитник сборной Украины Илья Забарный был признан лучшим игроком марта в «Борнмуте».

В марте Забарный принял участие во всех четырех матчах «Борнмута» в АПЛ, в которых команда набрала 10 очков из 12 возможных (3 победы и 1 ничья). В матче против «Лутона» (победа 4:3 13 марта) украинский защитник забил свой дебютный гол в АПЛ.

Вчера сообщалось о том, что Забарный лидирует в топ-5 лигах Европы по количеству игрового времени среди игроков не старше 21 года.

