Забарный – игрок месяца в Борнмуте
Украинский защитник получил награду
21-летний защитник сборной Украины Илья Забарный был признан лучшим игроком марта в «Борнмуте».
В марте Забарный принял участие во всех четырех матчах «Борнмута» в АПЛ, в которых команда набрала 10 очков из 12 возможных (3 победы и 1 ничья). В матче против «Лутона» (победа 4:3 13 марта) украинский защитник забил свой дебютный гол в АПЛ.
Вчера сообщалось о том, что Забарный лидирует в топ-5 лигах Европы по количеству игрового времени среди игроков не старше 21 года.
Well deserved 👏— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) April 11, 2024
Illia Zabarnyi is your @MMJBournemouth Player of the Month award winner for March 🔥
Keep going, Zaba 🙌 pic.twitter.com/dxWNdi58tn
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