Забарный – лидер топ-5 лигах Европы по важному показателю
Украинец сыграл самое большое количество минут среди игроков не старше 21 года
Известный портал Transfermarkt опубликовал рейтинг футболистов в возрасте не старше 21 года, которые получают самое большое количество игрового времени в топ-5 лигах Европы в нынешнем сезоне.
На первом месте оказался центральный защитник «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный. В нынешнем сезоне он принял участие в 31 матче АПЛ и суммарно провел на поле 2790 минут.
В топ-3 также попали голкипер «Вильярреала» Филипп Йоргенсен и арендованный у «Ювентуса» форвард Матиас Соуле, который сейчас выступает за «Фрозиноне».
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