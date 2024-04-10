Забарный – лидер топ-5 лигах Европы по важному показателю

Известный портал Transfermarkt опубликовал рейтинг футболистов в возрасте не старше 21 года, которые получают самое большое количество игрового времени в топ-5 лигах Европы в нынешнем сезоне.

На первом месте оказался центральный защитник «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный. В нынешнем сезоне он принял участие в 31 матче АПЛ и суммарно провел на поле 2790 минут.

В топ-3 также попали голкипер «Вильярреала» Филипп Йоргенсен и арендованный у «Ювентуса» форвард Матиас Соуле, который сейчас выступает за «Фрозиноне».