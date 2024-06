Аль-Наср с Роналду предложил киперу Ювентуса €15 млн в год, но он отказал

Саудовский «Аль-Наср», за который выступает легендарный португальский форвард Криштиану Роналду, заинтересовался польским голкипером итальянского «Ювентуса» Войцехом Щенсны.

Об этом сообщил итальянский инсайдер Фабрицио Романо. Источник утверждает, что туринский клуб готов продать своего вратаря, поскольку в команду переходит Микеле Ди Грегорио за 18 млн евро, а другой вратарь Маттиа Перин может продлить контракт.

Николо Скира утверждает, что «Аль-Наср» предложил 34-летнему поляку зарплату в 15 миллионов евро в год.

Однако польский голкипер не заинтересован в переходе и, скорее всего, отклонит предложение.

В мае сообщалось, что Войцех Щенсны может перейти в «Челси» или «Арсенал».

🚨🟡🔵 EXCL: Al Nassr have started talks to sign Wojciech Szczesny from Juventus as new goalkeeper. Juve are prepared to sell Szczesny as Di Gregorio will join on €18m deal and new deal talks with Perin will start soon. 🇵🇱 Decision will be up to the Polish goalkeeper. pic.twitter.com/zAe2JsEVjg

#AlNassr’s interest for Wojciech #Szcezsny is a story of the past week. #Juventus have given their green light to sell the polish goalkeeper, who has received a bid from Saudi for a contract until 2026 with a salary of €15M/year as revealed, but he is not interested, as of now https://t.co/VK6xrlbTeY