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  4. Два лондонских клуба нацелились на голкипера Ювентуса
Англия
06 мая 2024, 15:40 |
482
0

Два лондонских клуба нацелились на голкипера Ювентуса

Войцех Щенсны может перейти в «Челси» или «Арсенал»

06 мая 2024, 15:40 |
482
0
Два лондонских клуба нацелились на голкипера Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Войцех Щенсны

Сразу два именитых лондонских клуба проявляют интерес к основному голкиперу «Ювентуса» и сборной Польши Войцеху Щенсны. Речь идет об «Арсенале» и «Челси».

«Арсенал» ищет замену Аарону Рэмсдэйлу, сам Щенсны готов покинуть «Ювентус» летом. Ранее он отказался продлевать контракт, который рассчитан до лета 2024 года.

Напомним, Щенсны является воспитанником «Арсенала». Он провел в молодежной структуре «Канониров» три года (2006 – 2009), после чего до 2015 года защищал цвета первой команды.

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Войцех Щенсны Арсенал Лондон Челси Ювентус трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Олег Дидух Источник: Goal.com
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