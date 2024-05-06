Два лондонских клуба нацелились на голкипера Ювентуса

Сразу два именитых лондонских клуба проявляют интерес к основному голкиперу «Ювентуса» и сборной Польши Войцеху Щенсны. Речь идет об «Арсенале» и «Челси».

«Арсенал» ищет замену Аарону Рэмсдэйлу, сам Щенсны готов покинуть «Ювентус» летом. Ранее он отказался продлевать контракт, который рассчитан до лета 2024 года.

Напомним, Щенсны является воспитанником «Арсенала». Он провел в молодежной структуре «Канониров» три года (2006 – 2009), после чего до 2015 года защищал цвета первой команды.