Основной вратарь Ювентуса отказался продлевать контракт с клубом

Основной голкипер туринского «Ювентуса» Войцех Щенсны отклонил предложение итальянского клуба по новому контракту. Об этом сообщает издание TuttoMercatoWeb.

Нынешний контракт Щенсны действует до лета 2025 года. Очевидно, 34-летний польский ветеран не собирается оставаться в Турине после 30 июня 2025 года.

Щенсны выступает за «Ювентус» с лета 2017 года. Ранее опытный голкипер заявил, что покинет сборную Польши после завершения Евро-2024.

В нынешнем сезоне Щенсны провел за «Ювентус» 31 матч во всех турнирах, в которых пропустил 25 голов и 14 раз отстоял «на ноль».