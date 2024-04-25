Основной вратарь Ювентуса отказался продлевать контракт с клубом
Войцех Щенсны покинет Турин летом 2025 года
Основной голкипер туринского «Ювентуса» Войцех Щенсны отклонил предложение итальянского клуба по новому контракту. Об этом сообщает издание TuttoMercatoWeb.
Нынешний контракт Щенсны действует до лета 2025 года. Очевидно, 34-летний польский ветеран не собирается оставаться в Турине после 30 июня 2025 года.
Щенсны выступает за «Ювентус» с лета 2017 года. Ранее опытный голкипер заявил, что покинет сборную Польши после завершения Евро-2024.
В нынешнем сезоне Щенсны провел за «Ювентус» 31 матч во всех турнирах, в которых пропустил 25 голов и 14 раз отстоял «на ноль».
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