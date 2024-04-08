Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Щенсны рассказал, когда покинет сборную Польши
Чемпионат Европы
08 апреля 2024, 10:27 | Обновлено 08 апреля 2024, 10:40
151
0

Щенсны рассказал, когда покинет сборную Польши

33-летний вратарь считает, что надо дать шанс молодым коллегам

08 апреля 2024, 10:27 | Обновлено 08 апреля 2024, 10:40
151
0
Щенсны рассказал, когда покинет сборную Польши
Getty Images/Global Images Ukraine. Войцех Щенсны

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щенсны заявил, что завершит карьеру в сборной Польши после Евро-2024.

«Я уйду из сборной Польши после Евро-2024. Никто не переубедит меня изменить это решение, и моя семья знает, какие у нас планы.

Я не вижу смысла начинать новый цикл, готовиться к чемпионату мира. Думаю, лучше дать шанс другим вратарям», — цитирует 33-летнего голкипера Corriere dello Sport.

Напомним, Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Сборная Польши попала в группу D, где сыграет с Австрией, Францией и Нидерландами.

По теме:
Украина получила свою квоту билетов на матчи Евро-2024
Кварцяный дал характеристику соперникам Украины на Евро-2024
В УАФ скандал. Куда хотели потратить призовые за выход Украины на Евро?
Войцех Щенсны сборная Польши по футболу завершение карьеры Евро-2024
Источник Corriere dello Sport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Милевский назвал команду, за которую никогда не будет болеть
Футбол | 08 апреля 2024, 10:10 1
Милевский назвал команду, за которую никогда не будет болеть
Милевский назвал команду, за которую никогда не будет болеть

Экс-игроку «Динамо» неинтересна мюнхенская «Бавария» 

Кейн – в истории. Гарри побил 60-летний рекорд Бундеслиги
Футбол | 07 апреля 2024, 11:30 6
Кейн – в истории. Гарри побил 60-летний рекорд Бундеслиги
Кейн – в истории. Гарри побил 60-летний рекорд Бундеслиги

Англичанин стал автором гола в матче с «Хайденхаймом»

Роман ГРИГОРЧУК: «Разочарован болельщиками Черноморца»
Футбол | 07.04.2024, 16:11
Роман ГРИГОРЧУК: «Разочарован болельщиками Черноморца»
Роман ГРИГОРЧУК: «Разочарован болельщиками Черноморца»
Динамо – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 08.04.2024, 06:30
Динамо – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Ничья, равная победе. Украина поедет на чемпионат Европы по гандболу
Другие виды | 07.04.2024, 20:38
Ничья, равная победе. Украина поедет на чемпионат Европы по гандболу
Ничья, равная победе. Украина поедет на чемпионат Европы по гандболу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный Рой Джонс назвал трех лучших боксеров современности
Легендарный Рой Джонс назвал трех лучших боксеров современности
07.04.2024, 13:22
Бокс
Голы в девятку и с центра поля. МЮ и Ливерпуль устроили яркий спектакль
Голы в девятку и с центра поля. МЮ и Ливерпуль устроили яркий спектакль
07.04.2024, 19:26 7
Футбол
Атлетик – победитель Кубка Испании
Атлетик – победитель Кубка Испании
07.04.2024, 03:00 5
Футбол
В УАФ скандал. Куда хотели потратить призовые за выход Украины на Евро?
В УАФ скандал. Куда хотели потратить призовые за выход Украины на Евро?
06.04.2024, 20:38 59
Футбол
Два великих испанца. Хаби Алонсо повторил рекорд Гвардиолы в Бундеслиге
Два великих испанца. Хаби Алонсо повторил рекорд Гвардиолы в Бундеслиге
06.04.2024, 19:40 2
Футбол
ФОТО. Жирона отметила результативность Довбика и Цыганкова в Ла Лиге
ФОТО. Жирона отметила результативность Довбика и Цыганкова в Ла Лиге
06.04.2024, 18:33
Футбол
Стало известно, сколько заработала Свитолина за турнир WTA 500 в Чарльстоне
Стало известно, сколько заработала Свитолина за турнир WTA 500 в Чарльстоне
06.04.2024, 08:31 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем