Щенсны рассказал, когда покинет сборную Польши

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щенсны заявил, что завершит карьеру в сборной Польши после Евро-2024.

«Я уйду из сборной Польши после Евро-2024. Никто не переубедит меня изменить это решение, и моя семья знает, какие у нас планы.

Я не вижу смысла начинать новый цикл, готовиться к чемпионату мира. Думаю, лучше дать шанс другим вратарям», — цитирует 33-летнего голкипера Corriere dello Sport.

Напомним, Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Сборная Польши попала в группу D, где сыграет с Австрией, Францией и Нидерландами.