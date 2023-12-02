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Чемпионат Европы
02 декабря 2023, 19:50 | Обновлено 02 декабря 2023, 20:30
11064
39

Жеребьевка Евро-2024. Сборная Украины узнала потенциальных соперников

В Гамбурге состоялась жеребьевка финального раунда ЧЕ-2024

02 декабря 2023, 19:50 | Обновлено 02 декабря 2023, 20:30
11064
39
Жеребьевка Евро-2024. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 2 декабря в немецком Гамбурге прошла жеребьевка финальной стадии Евро-2024.

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На момент жеребьевки известен 21 из 24 участник финального раунда, а еще три определится в плей-офф квалификации в марте 2024 года.

Сборная Украины в плей-офф в гостях 21 марта сыграет против Боснии и Герцеговины. Если команда Сергея Реброва выиграет у боснийцев, то в финале плей-офф 26 марта будет принимать на условно домашней арене победителя пары Израиль – Исландия.

Эти 4 команды были представлены на жеребьевке финального раунда как победитель плей-офф по Пути B. Три победителя плей-офф квалификации, включая Украину по Пути B, были включены в корзину 4 для жеребьевки. А корзины организаторы составили по набранным очкам в квалификации.

Если команда Сергея Реброва пройдет в финальный раунд, то она выступит в группе:

  • Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, победитель плей-офф B (Украина)

Финальный раунд Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в 10 городах Германии: Берлин, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гельзенкирхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

Чемпионат Европы 2024

Результаты жеребьевки группового раунда

  • Группа A: Германия, Венгрия, Шотландия, Швейцария
  • Группа B: Испания, Албания, Хорватия, Италия
  • Группа C: Англия, Дания, Словения, Сербия
  • Группа D: Франция, Австрия, Нидерланды, плей-офф A
  • Группа E: Бельгия, Румыния, Словакия, плей-офф B (Украина)
  • Группа F: Португалия, Турция, Чехия, плей-офф C

Возможные победители плей-офф

  • Путь A: Польша – Эстония, Уэльс – Финляндия
  • Путь B: Израиль – Исландия, Босния и Герцеговина – Украина
  • Путь C: Грузия – Люксембург, Греция – Казахстан

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Источник Sport.ua
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Комментарии 40
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Prokop
Гарний жереб. Вдачі нашим. Слава Україні!!! 
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+15
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Андрей Залищук
ну тут сам Бог велів виходити нам на Євро
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+8
Український Крим
Італія отримала доволі міцну групку
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+6
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AK.228
Класна група…. Головне пройти плей-оф !!🇺🇦🇺🇦
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+5
Показать Скрыть 2 ответа
А Ш
Нудне євро, групи як у відборі, потрібно повертатися до 16 країн.
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+4
Макс Максов
Хороша група в разі виходу! І символічно, що представників України показали під час трансляції... Це натяк, що ми маємо бути на Євро!
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+4
Український Крим
Польща вже не захоче виходити
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+4
Fireman
Найкраща група за всю історію незалежності.
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+3
Lucky_Loser
Це карма за Англію і Італію в кваліфікації
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+3
Перець
Карма для Італії я думаю  всі вболівальники задоволені  
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+2
Flashback
Нічого собі, нам потенційно не попала команда топ-5 чемпіонатів. Як це трапилося??
Ну тепер головне не зафакапити у Боснії, за другий матч плей-офф я більш спокійний...
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+2
mrhami
поздравляю нас с отличным жребием
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+2
Istm
Ще і група непогана. Звісно, не випадкові команди, але ж не B або D
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+2
contr
А тут бац і Боснії всеруть 😫😫😫
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+2
Sunrise
Супер! Все зависит от наших игроков. Шанс на выход в 1/8 хороший, можно и за первое место пободаться если до того 4 игры выиграть)
Ну ок, помечтал и успокоился. Удачи Сборной! 
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+2
axylinam
Великолепный жребий, если глупостей футбольных не наделаем как  обычно бывает
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+1
tato88
Найслабша група нам попалась, на мою думку... Тепер би попасти тудди  
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+1
Argon
Наші цю групу можуть шапками закидати, що й плей-офф не пройдуть. Хоча група- цукерочка
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+1
Український Крим
Португалія вже вийшла з групи
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+1
maks_krot
Удачи в плей-офф нашей сборной !Верю что пройдем на евро 24  и группа на евро такая что проходить можно будет с 1-2 места точно в 1/8 !!
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+1
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