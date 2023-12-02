Жеребьевка Евро-2024. Сборная Украины узнала потенциальных соперников

Вечером 2 декабря в немецком Гамбурге прошла жеребьевка финальной стадии Евро-2024.

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На момент жеребьевки известен 21 из 24 участник финального раунда, а еще три определится в плей-офф квалификации в марте 2024 года.

Сборная Украины в плей-офф в гостях 21 марта сыграет против Боснии и Герцеговины. Если команда Сергея Реброва выиграет у боснийцев, то в финале плей-офф 26 марта будет принимать на условно домашней арене победителя пары Израиль – Исландия.

Эти 4 команды были представлены на жеребьевке финального раунда как победитель плей-офф по Пути B. Три победителя плей-офф квалификации, включая Украину по Пути B, были включены в корзину 4 для жеребьевки. А корзины организаторы составили по набранным очкам в квалификации.

Если команда Сергея Реброва пройдет в финальный раунд, то она выступит в группе:

Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, победитель плей-офф B (Украина)

Финальный раунд Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в 10 городах Германии: Берлин, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гельзенкирхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

Чемпионат Европы 2024

Результаты жеребьевки группового раунда

Группа A: Германия, Венгрия, Шотландия, Швейцария

Германия, Венгрия, Шотландия, Швейцария Группа B: Испания, Албания, Хорватия, Италия

Испания, Албания, Хорватия, Италия Группа C: Англия, Дания, Словения, Сербия

Англия, Дания, Словения, Сербия Группа D : Франция, Австрия, Нидерланды, плей-офф A

: Франция, Австрия, Нидерланды, плей-офф A Группа E: Бельгия, Румыния, Словакия, плей-офф B ( Украина )

Бельгия, Румыния, Словакия, плей-офф B ( ) Группа F: Португалия, Турция, Чехия, плей-офф C

Возможные победители плей-офф