Жеребьевка Евро-2024. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
В Гамбурге состоялась жеребьевка финального раунда ЧЕ-2024
Вечером 2 декабря в немецком Гамбурге прошла жеребьевка финальной стадии Евро-2024.
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На момент жеребьевки известен 21 из 24 участник финального раунда, а еще три определится в плей-офф квалификации в марте 2024 года.
Сборная Украины в плей-офф в гостях 21 марта сыграет против Боснии и Герцеговины. Если команда Сергея Реброва выиграет у боснийцев, то в финале плей-офф 26 марта будет принимать на условно домашней арене победителя пары Израиль – Исландия.
Эти 4 команды были представлены на жеребьевке финального раунда как победитель плей-офф по Пути B. Три победителя плей-офф квалификации, включая Украину по Пути B, были включены в корзину 4 для жеребьевки. А корзины организаторы составили по набранным очкам в квалификации.
Если команда Сергея Реброва пройдет в финальный раунд, то она выступит в группе:
- Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, победитель плей-офф B (Украина)
Финальный раунд Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в 10 городах Германии: Берлин, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гельзенкирхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.
Чемпионат Европы 2024
Результаты жеребьевки группового раунда
- Группа A: Германия, Венгрия, Шотландия, Швейцария
- Группа B: Испания, Албания, Хорватия, Италия
- Группа C: Англия, Дания, Словения, Сербия
- Группа D: Франция, Австрия, Нидерланды, плей-офф A
- Группа E: Бельгия, Румыния, Словакия, плей-офф B (Украина)
- Группа F: Португалия, Турция, Чехия, плей-офф C
Возможные победители плей-офф
- Путь A: Польша – Эстония, Уэльс – Финляндия
- Путь B: Израиль – Исландия, Босния и Герцеговина – Украина
- Путь C: Грузия – Люксембург, Греция – Казахстан
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