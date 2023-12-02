Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, где и когда сборная Украины может сыграть матчи Евро-2024
Чемпионат Европы
02 декабря 2023, 21:05 | Обновлено 02 декабря 2023, 22:08
3469
3

Стало известно, где и когда сборная Украины может сыграть матчи Евро-2024

«Сине-желтые» могут сыграть на 3 разных стадионах

02 декабря 2023, 21:05 | Обновлено 02 декабря 2023, 22:08
3469
3
Стало известно, где и когда сборная Украины может сыграть матчи Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

2 декабря состоялась жеребьевка группового раунда Евро-2024. Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

Сборная Украины в плей-офф Евро-2024 в гостях 21 марта сыграет против Боснии и Герцеговины. Если команда Сергея Реброва выиграет у боснийцев, то в финале плей-офф 26 марта будет принимать на условно домашней арене победителя пары Израиль – Исландия.

Если команда Сергея Реброва пройдет в финальный раунд, то она выступит в группе:

  • Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, победитель плей-офф B (Украина)

Если национальная команда Украины все-таки выйдет на Евро-2024, то сыграет в трех разных городах: Мюнхене, Дюссельдорфе и Штутгарте.

При успешной квалификации на ЧЕ, в 1-м туре группы Е подопечные Сергея Реброва проведут поединок против Румынии 17 июня на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

Во 2-м туре Украина сыграет против Словакии 22 июня на «Меркур Шпиль-Арене» в Дюссельдорфе.

В последнем 3-м туре «сине-желтые» встретятся с Бельгией 26 июня на «Мерседес-Бенц Арене» в Штутгарте.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА утвердил сумму призовых и систему их распределения на Евро
Франция – фаворит Евро-2024 по версии GOAL. Португалия выше Англии
Все являются фаворитами. Наставник Албании прокомментировал жеребьевку Евро
Альянц Арена стадион Евро-2024 жеребьевка Евро-2024 жеребьевка сборная Украины по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эвертон с Миколенко минимально победил Ноттингем Форест
Футбол | 02 декабря 2023, 21:30 1
Эвертон с Миколенко минимально победил Ноттингем Форест
Эвертон с Миколенко минимально победил Ноттингем Форест

Украинец отыграл полный матч

Онана стал посмешищем в МЮ. У тен Хага идеальный шанс для смены голкипера
Футбол | 02 декабря 2023, 09:00 16
Онана стал посмешищем в МЮ. У тен Хага идеальный шанс для смены голкипера
Онана стал посмешищем в МЮ. У тен Хага идеальный шанс для смены голкипера

Очевидно, в ближайшее время свой шанс на «Олд Траффорд» получит турок Алтай Байындыр

Жирона с Цыганковым и Довбиком вырвала победу в матче с Валенсией
Футбол | 02.12.2023, 17:00
Жирона с Цыганковым и Довбиком вырвала победу в матче с Валенсией
Жирона с Цыганковым и Довбиком вырвала победу в матче с Валенсией
Пора уходить из Реала? Победитель ЛЕ 2020/21 готовит предложение по Лунину
Футбол | 02.12.2023, 15:21
Пора уходить из Реала? Победитель ЛЕ 2020/21 готовит предложение по Лунину
Пора уходить из Реала? Победитель ЛЕ 2020/21 готовит предложение по Лунину
ФОТО. Лицо Спаллетти после того, как Италии выпала Испания и Хорватия
Футбол | 02.12.2023, 20:36
ФОТО. Лицо Спаллетти после того, как Италии выпала Испания и Хорватия
ФОТО. Лицо Спаллетти после того, как Италии выпала Испания и Хорватия
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MCD-MEL
Ще не знаємо де пройде матч, якщо пройдемо Боснію але вже бронюємо білети на Мюнхен))
Ответить
+2
Владислав Антонов
І через воєнний стан вболівальники з України ці матчі вживу звісно що не подивляться. А потім мундіаль-26 десь там за океаном і Євро-28 у візовій Британії.
Покращено.
Ответить
0
dudigo78
А можемо просто далі Сараєво нікуди не поїхати
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Таблица коэффициентов УЕФА. Израиль обогнал и оторвался от Украины
Таблица коэффициентов УЕФА. Израиль обогнал и оторвался от Украины
01.12.2023, 16:00 28
Футбол
Зря тянули время. Полесье на последних минутах пропустило от Вереса
Зря тянули время. Полесье на последних минутах пропустило от Вереса
01.12.2023, 19:03 55
Футбол
ВИДЕО. Артем Довбик и Виктор Цыганков наливают себе пиво
ВИДЕО. Артем Довбик и Виктор Цыганков наливают себе пиво
01.12.2023, 17:37 15
Футбол
2,6 секунды до сирены. ХИТ вырвал победу над Олмиссумом
2,6 секунды до сирены. ХИТ вырвал победу над Олмиссумом
30.11.2023, 18:47 9
Футзал
ВИДЕО. Украинский боксер победил двоюродного брата Тайсона Фьюри
ВИДЕО. Украинский боксер победил двоюродного брата Тайсона Фьюри
02.12.2023, 13:13 1
Бокс
Роналду озадачен. Аль-Хиляль разгромил Аль-Наср в битве лидеров
Роналду озадачен. Аль-Хиляль разгромил Аль-Наср в битве лидеров
01.12.2023, 22:23 4
Футбол
Сенсация! Украинский супертяж сделал апсет двоюродному брату Тайсона Фьюри
Сенсация! Украинский супертяж сделал апсет двоюродному брату Тайсона Фьюри
02.12.2023, 02:42 4
Бокс
Жена экс-форварда Динамо поделилась «жаркими» фото с отдыха на Мальдивах
Жена экс-форварда Динамо поделилась «жаркими» фото с отдыха на Мальдивах
30.11.2023, 17:01 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем