Стало известно, где и когда сборная Украины может сыграть матчи Евро-2024
«Сине-желтые» могут сыграть на 3 разных стадионах
2 декабря состоялась жеребьевка группового раунда Евро-2024. Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.
Сборная Украины в плей-офф Евро-2024 в гостях 21 марта сыграет против Боснии и Герцеговины. Если команда Сергея Реброва выиграет у боснийцев, то в финале плей-офф 26 марта будет принимать на условно домашней арене победителя пары Израиль – Исландия.
Если команда Сергея Реброва пройдет в финальный раунд, то она выступит в группе:
- Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, победитель плей-офф B (Украина)
Если национальная команда Украины все-таки выйдет на Евро-2024, то сыграет в трех разных городах: Мюнхене, Дюссельдорфе и Штутгарте.
При успешной квалификации на ЧЕ, в 1-м туре группы Е подопечные Сергея Реброва проведут поединок против Румынии 17 июня на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.
Во 2-м туре Украина сыграет против Словакии 22 июня на «Меркур Шпиль-Арене» в Дюссельдорфе.
В последнем 3-м туре «сине-желтые» встретятся с Бельгией 26 июня на «Мерседес-Бенц Арене» в Штутгарте.
All set for EURO 2024! 🤩#EURO2024 pic.twitter.com/QXnMaOBeBZ— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) December 2, 2023
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