31 мая состоялся финальный матч Кубка Саудовской Аравии между командами Аль-Наср и Аль-Хиляль. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, в экстрайтаме коллективы не сумели отличиться, а серию пенальти выиграли «боссы» – 5:4.

Звездный португалський форвард всемирного клуба Криштиану Роналду отыграл все 120 минуь и реализовал 11-метровый в серии.

Для КриРо это мог быть первый трофей в Саудовской Аравии. Португалец уже два года не может завоевать титул с «Аль-Насром».

После завершения встречи камеры засняли эмоции Криштиану, который заплакал на поле и долго не убирал руки от лица.

ВИДЕО. Разрыдался на поле. Лицо и эмоции Роналду после болезненного фиаско

Hard to see Cristiano Ronaldo like this 💔pic.twitter.com/qtVmotQTOg