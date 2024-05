Именитый японский теннисист и экс-4-й номер АТР снялся с Ролан Гаррос 2024

Легендарный японский теннисист Кеи Нисикори (АТР 350), который в своем время добирался до 4-й строчки рейтинга, не сумел доиграть поединок 1/32 финала Открытого чемпионата Франции 2024.

Во 2-м раунде Ролан Гаррос японец вышел на корт против Бена Шелтона (АТР 15) из США. Нисикори проиграл первые два сета со счетом 6:7 (7:9), 4:6, а после отказался продолжать встречу.

«Я думал, что после всех давних проблем плечо в порядке, но после двух сетов я понял, что все-таки нет. Оно начало болеть, гудеть, подавать какие-то сигналы. Возможно, я мог бы сыграть еще один сет, но вряд ли бы боролся. Поэтому решил, что лучше не продолжать эту игру.

Думаю, сказалось и то, что в первом круге я провел пяти-сетовый матч, нагрузка оказалась слишком большой».

На старте французского мейджора Нисикори переиграл Габриэля Диалло в 5 сетах за 4 часа и 26 минут.

Шелтон в 1/16 финала Ролан Гаррос сыграет против 21-го сеяного Феликса Оже-Альяссима.

Shelton goes to the third round for the first time in Roland-Garros after Nishikori retired.#RolandGarros pic.twitter.com/tDd2Bf6ZIo