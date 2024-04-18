Лига чемпионов18 апреля 2024, 08:08 | Обновлено 18 апреля 2024, 08:24
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Арсенал с Зинченко стали соавторами исторического рекорда Нойера
Голкипер «Баварии» добился высшего достижения в Лиге чемпионов
18 апреля 2024, 08:08 | Обновлено 18 апреля 2024, 08:24
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17 апреля в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов в Мюнхене отношения выяснили «Бавария» и лондонский «Арсенал».
Игра завершилась победой баварцев со счетом 1:0.
Голкипер мюнхенского клуба Мануэль Нойер провел 58-й сухой матч в Лиге чемпионов и побил результат Икера Касильяса, защищавшего в свое время цвета мадридского «Реала» и «Порту» из Португалии.
Manuel Neuer has become the goalkeeper with the most clean sheets in #UCL history— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 17, 2024
🥇 Manuel Neuer (58)
🥈 Iker Casillas (57)
🥉Gianluigi Buffon (52) pic.twitter.com/MhuwhIQBga
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