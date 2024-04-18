Арсенал с Зинченко стали соавторами исторического рекорда Нойера

17 апреля в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов в Мюнхене отношения выяснили «Бавария» и лондонский «Арсенал».

Игра завершилась победой баварцев со счетом 1:0.

Голкипер мюнхенского клуба Мануэль Нойер провел 58-й сухой матч в Лиге чемпионов и побил результат Икера Касильяса, защищавшего в свое время цвета мадридского «Реала» и «Порту» из Португалии.