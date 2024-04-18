Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал с Зинченко стали соавторами исторического рекорда Нойера
Лига чемпионов
18 апреля 2024, 08:08 | Обновлено 18 апреля 2024, 08:24
1029
1

Арсенал с Зинченко стали соавторами исторического рекорда Нойера

Голкипер «Баварии» добился высшего достижения в Лиге чемпионов

18 апреля 2024, 08:08 | Обновлено 18 апреля 2024, 08:24
1029
1
Арсенал с Зинченко стали соавторами исторического рекорда Нойера
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

17 апреля в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов в Мюнхене отношения выяснили «Бавария» и лондонский «Арсенал».

Игра завершилась победой баварцев со счетом 1:0.

Голкипер мюнхенского клуба Мануэль Нойер провел 58-й сухой матч в Лиге чемпионов и побил результат Икера Касильяса, защищавшего в свое время цвета мадридского «Реала» и «Порту» из Португалии.

По теме:
Анчелотти настиг Гвардиолу. Тренеры лидируют по успешности в Лиге чемпионов
Легендарный Касильяс поздравил Реал с победой над Ман Сити и отметил Лунина
Букмекеры назвали нового фаворита Лиги чемпионов 2023/24 после 1/4 финала
Мануэль Нойер Александр Зинченко Арсенал Лондон Бавария - Арсенал Лига чемпионов Бавария
Юрій Остроумов Источник: Bayern & Germany
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин идет в полуфинал. Реал выбил Манчестер Сити из Лиги чемпионов
Футбол | 18 апреля 2024, 00:51 75
Лунин идет в полуфинал. Реал выбил Манчестер Сити из Лиги чемпионов
Лунин идет в полуфинал. Реал выбил Манчестер Сити из Лиги чемпионов

Победителя определила серия пенальти

У кого 9.3? Стала известна оценка Лунина за суперматч с Ман Сити в ЛЧ
Футбол | 18 апреля 2024, 01:33 2
У кого 9.3? Стала известна оценка Лунина за суперматч с Ман Сити в ЛЧ
У кого 9.3? Стала известна оценка Лунина за суперматч с Ман Сити в ЛЧ

Украинский вратарь признан героем матча

Шовковский оценил матч с Минаем и рассказал, что случилось с Бражко
Футбол | 17.04.2024, 17:45
Шовковский оценил матч с Минаем и рассказал, что случилось с Бражко
Шовковский оценил матч с Минаем и рассказал, что случилось с Бражко
Лунин объяснил, почему остался по центру во время удара Бернарду Силвы
Футбол | 18.04.2024, 05:51
Лунин объяснил, почему остался по центру во время удара Бернарду Силвы
Лунин объяснил, почему остался по центру во время удара Бернарду Силвы
Марсель – Бенфика. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы
Футбол | 18.04.2024, 07:10
Марсель – Бенфика. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы
Марсель – Бенфика. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
luceorius
 Зінченку - відповідне свідоцтво від Sport ua з підписом Юрія Остроумова про співавторство ! 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Боруссия Д – Атлетико М – 4:2. Триллер в Дортмунде. Видео голов и обзор
Боруссия Д – Атлетико М – 4:2. Триллер в Дортмунде. Видео голов и обзор
17.04.2024, 00:30
Футбол
В меньшинстве – не та Барселона. ПСЖ вышел в полуфинал Лиги чемпионов
В меньшинстве – не та Барселона. ПСЖ вышел в полуфинал Лиги чемпионов
16.04.2024, 23:59 58
Футбол
Минай – Динамо 1:3. Триумф киевлян в перенесенном матче. Видео голов, обзор
Минай – Динамо 1:3. Триумф киевлян в перенесенном матче. Видео голов, обзор
17.04.2024, 18:16 6
Футбол
Куртуа одним словом охарактеризовал Лунина после победы Реала над Ман Сити
Куртуа одним словом охарактеризовал Лунина после победы Реала над Ман Сити
18.04.2024, 01:50
Футбол
ФОТО. Игрок сборной Украины сделал предложение девушке. Она ответила да
ФОТО. Игрок сборной Украины сделал предложение девушке. Она ответила да
16.04.2024, 12:17 1
Футбол
Ман Сити – Реал – 1:1 (пен 4:5). Лунин выиграл серию пенальти. Видеообзор
Ман Сити – Реал – 1:1 (пен 4:5). Лунин выиграл серию пенальти. Видеообзор
18.04.2024, 01:40 5
Футбол
Переплюнул Куртуа! Лунин установил невероятный рекорд Реала в ЛЧ
Переплюнул Куртуа! Лунин установил невероятный рекорд Реала в ЛЧ
18.04.2024, 00:28 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем