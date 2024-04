Скромний Рэксхем из Уэльса за год поднялся из Лиги 2 в Лигу 1 Англии

В 44-м туре Лиги 2 (четвертый дивизион) чемпионата Англии клуб «Рэксхем» разгромил «Форест Грин» со счетом 6:0 и гарантировал себе повышение в классе.

Валлийский клуб, который в 2021 году приобрели голливудские актеры Райан Рейнольдс и Роб МакЭлгенни за 2,5 млн фунтов, досрочно обеспечил себе итоговое место в турнирной таблице не ниже третьего, что даст ему право повыситься в классе.

В апреле прошлого года «Рэксхем» поднялся из Национальной лиги в Лигу 2. Этого права он добился впервые за 14 лет и с рекордом набранных очков.

В Лиге 1 эта команда из Уэльса последний раз играла в 2005 году.

A history-making day and one to last a lifetime.



Nos da, Cochion 👊



🔴⚪️ #WxmAFC pic.twitter.com/tGSf6JUZDP