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Англия
14 апреля 2024, 12:10 | Обновлено 14 апреля 2024, 12:55
216
0

Скромний Рэксхем из Уэльса за год поднялся из Лиги 2 в Лигу 1 Англии

Валлийцы не задержались в четвертом по силе английском дивизионе

14 апреля 2024, 12:10 | Обновлено 14 апреля 2024, 12:55
216
0
Скромний Рэксхем из Уэльса за год поднялся из Лиги 2 в Лигу 1 Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В 44-м туре Лиги 2 (четвертый дивизион) чемпионата Англии клуб «Рэксхем» разгромил «Форест Грин» со счетом 6:0 и гарантировал себе повышение в классе.

Валлийский клуб, который в 2021 году приобрели голливудские актеры Райан Рейнольдс и Роб МакЭлгенни за 2,5 млн фунтов, досрочно обеспечил себе итоговое место в турнирной таблице не ниже третьего, что даст ему право повыситься в классе.

В апреле прошлого года «Рэксхем» поднялся из Национальной лиги в Лигу 2. Этого права он добился впервые за 14 лет и с рекордом набранных очков.

В Лиге 1 эта команда из Уэльса последний раз играла в 2005 году.

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