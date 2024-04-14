Скромний Рэксхем из Уэльса за год поднялся из Лиги 2 в Лигу 1 Англии
Валлийцы не задержались в четвертом по силе английском дивизионе
В 44-м туре Лиги 2 (четвертый дивизион) чемпионата Англии клуб «Рэксхем» разгромил «Форест Грин» со счетом 6:0 и гарантировал себе повышение в классе.
Валлийский клуб, который в 2021 году приобрели голливудские актеры Райан Рейнольдс и Роб МакЭлгенни за 2,5 млн фунтов, досрочно обеспечил себе итоговое место в турнирной таблице не ниже третьего, что даст ему право повыситься в классе.
В апреле прошлого года «Рэксхем» поднялся из Национальной лиги в Лигу 2. Этого права он добился впервые за 14 лет и с рекордом набранных очков.
В Лиге 1 эта команда из Уэльса последний раз играла в 2005 году.
A history-making day and one to last a lifetime.— Wrexham AFC (@Wrexham_AFC) April 13, 2024
Nos da, Cochion 👊
🔴⚪️ #WxmAFC pic.twitter.com/tGSf6JUZDP
Here’s to the start of a weekend in paradise 👊— Wrexham AFC (@Wrexham_AFC) April 13, 2024
🔴⚪️ #WxmAFC pic.twitter.com/BZe6GdXb0W
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