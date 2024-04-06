Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Украинская сталь». Милан поздравил своего экс-игрока с днем рождения
Италия
06 апреля 2024, 13:39 |
430
1

«Украинская сталь». Милан поздравил своего экс-игрока с днем рождения

Пьетро Верховод празднует свой 65-й день рождения

06 апреля 2024, 13:39 |
430
1
«Украинская сталь». Милан поздравил своего экс-игрока с днем рождения
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьетро Верховод

«Милан» на своем официальном аккаунте в Твиттере поздравил с 65-м днем рождения своего бывшего игрока, итальянца украинского происхождения Пьетро Верховода:

«Итальянская страсть в сочетании с украинской сталью. Всего самого лучшего, Пьетро», – написано в посте.

Отец Пьетро Верховода Иван родом из Старобельска Луганской области. Пьетро Верховод выступал за «Милан» в сезоне 1996/1997.

В 1982 году защитник стал чемпионом мира в составе сборной Италии. Также выступал за «Комо», «Фиорентину», «Рому», «Сампдорию» и «Ювентус».

По теме:
Интер опережает Милан в борьбе за защитника сборной Италии
Капитан Милана отклонил предложение по новому контракту
ФОТО. Жирона опубликовала мощный постер Довбика с легендарным Шевченко
Милан
Источник ФК Милан
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 06 апреля 2024, 13:31 3
Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует поединок в АПЛ

Три главные проблемы Русина в Сандерленде. Ждать ли летом ухода украинца
Футбол | 06 апреля 2024, 13:00 2
Три главные проблемы Русина в Сандерленде. Ждать ли летом ухода украинца
Три главные проблемы Русина в Сандерленде. Ждать ли летом ухода украинца

Назарий не смог показать себя в Чемпионшипе так, как на это рассчитывали боссы «черных котов»

Киченок в матче-триллере одолели первых сеяных и вышли в финал в Чарльстоне
Теннис | 06.04.2024, 06:15
Киченок в матче-триллере одолели первых сеяных и вышли в финал в Чарльстоне
Киченок в матче-триллере одолели первых сеяных и вышли в финал в Чарльстоне
Больше не Неверкузен? Байер за 119-летнюю историю выиграл лишь 2 трофея
Футбол | 06.04.2024, 03:59
Больше не Неверкузен? Байер за 119-летнюю историю выиграл лишь 2 трофея
Больше не Неверкузен? Байер за 119-летнюю историю выиграл лишь 2 трофея
Большое шоу. Усик прокомментировал странный бой Майка Тайсона и Джейка Пола
Бокс | 05.04.2024, 23:51
Большое шоу. Усик прокомментировал странный бой Майка Тайсона и Джейка Пола
Большое шоу. Усик прокомментировал странный бой Майка Тайсона и Джейка Пола
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Octopus
Украинец, выигравший все футбольные трофеи, кроме ЧЕ.
В 1991-м вместе с Верховодом чемпионом Италии становился Алексей Михайличенко. И второй для Михайличенко Суперкубок УЕФА выигрывали вместе.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турнирная таблица УПЛ. Динамо вышло на третье место и имеет 2 игры в запасе
Турнирная таблица УПЛ. Динамо вышло на третье место и имеет 2 игры в запасе
04.04.2024, 18:15 1
Футбол
Обновлен рейтинг ФИФА. Украина поднялась в списке после выхода на Евро-2024
Обновлен рейтинг ФИФА. Украина поднялась в списке после выхода на Евро-2024
04.04.2024, 11:36 9
Футбол
Невероятный триллер. Челси с Мудриком вырвал победу у Ман Юнайтед
Невероятный триллер. Челси с Мудриком вырвал победу у Ман Юнайтед
05.04.2024, 00:19 49
Футбол
Неожиданные новости. Куртуа признался, когда вернется к тренировкам в Реале
Неожиданные новости. Куртуа признался, когда вернется к тренировкам в Реале
05.04.2024, 21:25 5
Футбол
ВИДЕО. Мудрик развил невероятную скорость в матче против МЮ
ВИДЕО. Мудрик развил невероятную скорость в матче против МЮ
05.04.2024, 16:05 8
Футбол
ВИДЕО. Реал смакует суперсейв Лунина на тренировке накануне игры с Ман Сити
ВИДЕО. Реал смакует суперсейв Лунина на тренировке накануне игры с Ман Сити
05.04.2024, 21:06
Футбол
Развилка Габриэла Жезуса. В Арсенале бразилец пришел к тому же, что в Сити
Развилка Габриэла Жезуса. В Арсенале бразилец пришел к тому же, что в Сити
05.04.2024, 11:31 26
Футбол
Усик рассказал, простил ли он Джошуа за выброшенные пояса
Усик рассказал, простил ли он Джошуа за выброшенные пояса
05.04.2024, 16:16 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем