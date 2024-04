«Украинская сталь». Милан поздравил своего экс-игрока с днем рождения

«Милан» на своем официальном аккаунте в Твиттере поздравил с 65-м днем рождения своего бывшего игрока, итальянца украинского происхождения Пьетро Верховода:

«Итальянская страсть в сочетании с украинской сталью. Всего самого лучшего, Пьетро», – написано в посте.

Отец Пьетро Верховода Иван родом из Старобельска Луганской области. Пьетро Верховод выступал за «Милан» в сезоне 1996/1997.

В 1982 году защитник стал чемпионом мира в составе сборной Италии. Также выступал за «Комо», «Фиорентину», «Рому», «Сампдорию» и «Ювентус».

Italian passion combined with Ukrainian steel. All the best, Pietro! 🎉 #SempreMilan pic.twitter.com/nZxfvCxqRA