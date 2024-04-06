«Украинская сталь». Милан поздравил своего экс-игрока с днем рождения
Пьетро Верховод празднует свой 65-й день рождения
«Милан» на своем официальном аккаунте в Твиттере поздравил с 65-м днем рождения своего бывшего игрока, итальянца украинского происхождения Пьетро Верховода:
«Итальянская страсть в сочетании с украинской сталью. Всего самого лучшего, Пьетро», – написано в посте.
Отец Пьетро Верховода Иван родом из Старобельска Луганской области. Пьетро Верховод выступал за «Милан» в сезоне 1996/1997.
В 1982 году защитник стал чемпионом мира в составе сборной Италии. Также выступал за «Комо», «Фиорентину», «Рому», «Сампдорию» и «Ювентус».
Italian passion combined with Ukrainian steel. All the best, Pietro! 🎉 #SempreMilan pic.twitter.com/nZxfvCxqRA— AC Milan (@acmilan) April 6, 2024
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