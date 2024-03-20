ВИДЕО. Холанд досрочно покинул тренировку Норвегии. Врач вынес вердикт
Эрлинг, хромая, покинул занятия накануне матчей с Чехией и Словакией
23-летний норвежский нападающий английского клуба «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, хромая, досрочно покинул тренировку сборной Норвегии во вторник, 19 марта.
У звездного форварда возникли проблемы с физической подготовкой во время упражнений с мячом. Норвежец не сумел продолжить занятия и ушел с обеспокоенным выражением лица.
Однако врач сборной Норвегии Ола Санд подчеркнул, что с Холандом «нет никаких проблем», поэтому все это оказалось всего лишь ложной тревогой.
Сборная Норвегии в ближайшие дни проведет товарищеские матчи против Чехии (22 марта) и Словакии (26 марта).
В текущем сезоне Эрлинг забил 29 голов в 34 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
Ранее статистики дали прогноз, когда Холанд побьет рекорд Роналду по голам в ЛЧ.
ВИДЕО. Холанд досрочно покинул тренировку Норвегии
Haaland limped out of Norway training!!— THE RED ARMY (@nischal_15) March 19, 2024
Do we believe it's serious or Not ❓pic.twitter.com/mtGooB7C8s
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