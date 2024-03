ВИДЕО. Холанд досрочно покинул тренировку Норвегии. Врач вынес вердикт

23-летний норвежский нападающий английского клуба «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, хромая, досрочно покинул тренировку сборной Норвегии во вторник, 19 марта.

У звездного форварда возникли проблемы с физической подготовкой во время упражнений с мячом. Норвежец не сумел продолжить занятия и ушел с обеспокоенным выражением лица.

Однако врач сборной Норвегии Ола Санд подчеркнул, что с Холандом «нет никаких проблем», поэтому все это оказалось всего лишь ложной тревогой.

Сборная Норвегии в ближайшие дни проведет товарищеские матчи против Чехии (22 марта) и Словакии (26 марта).

В текущем сезоне Эрлинг забил 29 голов в 34 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Ранее статистики дали прогноз, когда Холанд побьет рекорд Роналду по голам в ЛЧ.

ВИДЕО. Холанд досрочно покинул тренировку Норвегии

Haaland limped out of Norway training!!



Do we believe it's serious or Not ❓pic.twitter.com/mtGooB7C8s