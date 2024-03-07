Статистики дали прогноз, когда Холанд побьет рекорд Роналду по голам в ЛЧ
Если динамика результативности норвежца сохранится, то это произойдет в 2030-м
Статистический сайт Squawka предположил, когда Эрлинг Холанд может стать лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов.
В текущем сезоне Холанд забил 6 голов в турнире, за карьеру в его активе 41 гол в 37 матчах турнира.
Холанд дебютировал в Лиге чемпионов в сентябре 2019 года, и с той даты ни один другой футболист не забивал в турнире чаще (вторым идет Роберт Левандовски с 40 голами).
На счету Холанда в среднем 1,11 гола за игру в Лиге чемпионов, сейчас он уже занимает 19-е место в истории по голам в турнире. Рекордсменом является Криштиану Роналду с 140 голами в 183 играх (0,77 за матч).
При нынешнем темпе результативности Холанду для того, чтобы превзойти рекорд, понадобится провести в Лиге чемпионов 128 игр. Задачу превзойти Роналду для норвежца упростит смена формата турнира со следующего сезона — Холанд будет проводить в среднем больше матчей, чем Роналду.
По мнению авторов, Холанд реалистично может побить рекорд Роналду к сезону-2029/2030. К тому моменту норвежскому форварду не исполнится 30 лет.
Свой 50-й гол в Лиге чемпионов Холанд может забить уже в следующем сезоне, а 100-й мяч может прийтись на сезон-2027/2028.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Бавария», «ПСЖ», «Реал» Мадрид и «Манчестер Сити» продолжают борьбу на турнире
Под риском матч Черноморца с Ворсклой