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Лига чемпионов
07 марта 2024, 13:11 | Обновлено 07 марта 2024, 13:37
396
0

Статистики дали прогноз, когда Холанд побьет рекорд Роналду по голам в ЛЧ

Если динамика результативности норвежца сохранится, то это произойдет в 2030-м

07 марта 2024, 13:11 | Обновлено 07 марта 2024, 13:37
396
0
Статистики дали прогноз, когда Холанд побьет рекорд Роналду по голам в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Статистический сайт Squawka предположил, когда Эрлинг Холанд может стать лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов.

В текущем сезоне Холанд забил 6 голов в турнире, за карьеру в его активе 41 гол в 37 матчах турнира.

Холанд дебютировал в Лиге чемпионов в сентябре 2019 года, и с той даты ни один другой футболист не забивал в турнире чаще (вторым идет Роберт Левандовски с 40 голами).

На счету Холанда в среднем 1,11 гола за игру в Лиге чемпионов, сейчас он уже занимает 19-е место в истории по голам в турнире. Рекордсменом является Криштиану Роналду с 140 голами в 183 играх (0,77 за матч).

При нынешнем темпе результативности Холанду для того, чтобы превзойти рекорд, понадобится провести в Лиге чемпионов 128 игр. Задачу превзойти Роналду для норвежца упростит смена формата турнира со следующего сезона — Холанд будет проводить в среднем больше матчей, чем Роналду.

По мнению авторов, Холанд реалистично может побить рекорд Роналду к сезону-2029/2030. К тому моменту норвежскому форварду не исполнится 30 лет.

Свой 50-й гол в Лиге чемпионов Холанд может забить уже в следующем сезоне, а 100-й мяч может прийтись на сезон-2027/2028.

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Эрлинг Холанд Манчестер Сити Лига чемпионов лучший бомбардир Криштиану Роналду
Источник Squawka
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