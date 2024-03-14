Атлетико и Боруссия Д прошли дальше, гол Забарного, сборная уехала на сборы
Главные новости за 13 марта на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 13 марта.
1А. Атлетико прошел Интер. Облак выиграл серию пенальти
Мадридский клуб спас игру на последних минутах основного времени
1Б. Боруссия Д обыграла ПСВ и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
Голы в матче для хозяев поля забили Джейдон Санчо и Марко Ройс
1В. В игре только фавориты! Определены все четвертьфиналисты Лиги чемпионов
Жеребьевка стадии 1/4 финала главного еврокубка пройдет 15 марта
2А. Первый гол Забарного! Борнмут совершил суперкамбэк с 0:3 и выиграл у Лутона
Во втором тайме вишни отгрузили 4 мяча в ворота одного из аутсайдеров АПЛ
2Б. ВИДЕО. Отыграли три мяча! Забарный забил гол за Борнмут в ворота Лутона
Хозяева поля, проигрывая 0:3 в матче АПЛ, сумели сравнять счет (3:3)
3. Дали бой в Таллинне. Сборная Украины проиграла первый матч Эстонии
Наша команда ведет борьбу за выход на чемпионат мира
4А. ФОТО. Сборная уехала. Ребров и Шевченко дали пресс-конференцию на вокзале
На вопросы также ответили вратарь Георгий Бущан и хавбек Владимир Бражко
4Б. ФОТО. Не промажь 11-метровый в туалете! Сборная Украины выехала на сборы
13 марта национальная команда отправилась на подготовительные сборы перед плей-офф Евро
4В. Ребров рассказал, сможет ли Цыганков сыграть за сборную против Боснии
Наставник главной команды страны высказался о хавбеке «Жироны»
5А. ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила о контрольном матче сборной Украины
Соперником станет сборная Польши
5Б. ОФИЦИАЛЬНО. Итальянский экс-тренер сборной Украины вернулся в структуру УАФ
Мауро Тассотти стал заместителем главы комитета сборных
6А. Что нужно знать о сборной Украины, вышедшей на Евро U-17
Блогер Sport.ua Сергей Тищенко рассказывает о юношеской сборной Украины
6Б. Юрий МОРОЗ: «Присутствие Мельгосы добавляло мотивации игрокам сборной»
Главный тренер юношеской сборной рассказал об успехе своих подопечных в Греции
7А. ОФИЦИАЛЬНО. Полесье арендовало у Шахтера экс-игрока сборной Украины
Иван Петряк будет играть за житомирскую команду
7Б. Источник: Шахтер подписал одного из лучших вратарей УПЛ
Кирилл Фесюн летом присоединится к «горнякам»
8А. Минус Соболенко и Касаткина. Определены четвертьфиналистки в Индиан-Уэллсе
Две сенсационные победы от Эммы Наварро и Юань Юэ
8Б. Монфис вылетел. Определены все четвертьфиналисты Мастерса в Индиан-Уэллсе
Гаэль проиграл Касперу Рууду, Тейлор Фритц упустил победу над Хольгером Руне
9А. ПСЖ с голом Мбаппе выбил Ниццу. Определены полуфинальные пары Кубка Франции
В последнем четвертьфинальном поединке Килиан и Ко обыграли «Ниццу» 3:1
9Б. ВИДЕО. Кочергин отметился первым голом за 5 месяцев в чемпионате Польши
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10А. Как обмануть судьбу. Вариант, оставляющий Мудрику надежду на успех в Челси
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