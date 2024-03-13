ФОТО. Сборная уехала. Ребров и Шевченко дали пресс-конференцию на вокзале

Национальная сборная Украины вечерним поездом отправилась из Киева в Перемышль, а уже 14 марта начнет тренировочный процесс в испанской Марбелье. Перед поездкой игроки и представители тренерского штаба сине-желтых встретились с прессой на Центральном железнодорожном вокзале столицы.

К встрече присоединился президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко:

«Хочу поздравить нашу сборную и пожелать ей хорошо подготовиться к очень важным матчам. Желаю нашим игрокам вдохновения и сил! А они должны выполнить ответственную задачу: выйти на европейское первенство. Хочу также поздравить юношескую сборную U-17, вышедшую на Евро-2024, которая состоится на Кипре».

Президент УАФ анонсировал начало совместного сбора с командой Superhumans Center, всеукраинского современного центра по протезированию, реконструктивной хирургии, реабилитации и психологической поддержки пострадавших от войны взрослых и детей. Его цель – сбор средств на спортивные протезы для раненых защитников Украины, и Андрей Шевченко призвал всех присоединиться к этой акции.

В дальнейшем слово взял главный тренер сборной Украины Сергей Ребров:

«Я благодарен президенту УАФ, который пришел сюда поддержать наших ребят. Также я благодарен всем, кто будет за нас болеть, ведь это очень важные матчи. Я уверен в наших силах, уверен в наших ребятах и мы сделаем все, чтобы выполнить поставленную перед нами задачу.

Мы не собирались почти четыре месяца. Для ребят очень важно встретиться и снова увидеть друг друга. Что касается травмы Виктора Цыганкова, то в нашем лагере 28 футболистов, так что в любом случае мы планируем серьезно готовиться. Но, конечно, будем рады, если Виктор нам поможет».

Участие в пресс-конференции также приняли игроки сборной Украины – вратарь Георгий Бущан и полузащитник Владимир Бражко, впервые вызванный в главную команду страны.

Георгий Бущан: «Каждый раз, когда я приезжаю на сбор национальной команды, то испытываю очень хорошие эмоции. Я рад видеть всех ребят. Мы понимаем всю важность поединка с Боснией и Герцеговиной и хотим на собрании хорошо подготовиться. Все мы предпочитаем претворить нашу мечту в жизнь и выйти на чемпионат Европы. Я также призываю всех присоединяться к сбору, который анонсировал Андрей Шевченко».

Владимир Бражко: «Счастлив тем, что меня вызвали в главную команду страны. Мне очень хочется в ней закрепиться. Также я хочу призвать наших болельщиков поддерживать нас. Мы очень хотим выйти на Евро и порадовать всю страну».

Полуфинальный матч плей-офф квалификации Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина состоится 21 марта в городе Зеница и начнется в 21:45 по Киеву.

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