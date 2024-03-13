БУЩАН: «Мотивация – напомнить миру, что Украина едина и хочет побеждать»
Голкипер сборной Украины – о матче против Боснии и Герцеговины
Голкипер сборной Украины Георгий Бущан рассказал о мотивации команды Сергея Реброва накануне матча полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024 против команды Боснии и Герцеговины:
«У нас есть шанс выйти на Евро-2024. Это наша мотивация – проявлять себя и выходить на Евро, чтобы еще раз напомнить всему миру, что Украина едина и хочет побеждать», – заявил Бущан.
Матч между Боснией и Герцеговиной и сборной Украины состоится в четверг, 21 марта. Начало – в 21:45 по Киеву.
В случае победы над боснийцами в финале квалификации Украину будет ждать Израиль или Исландия.
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