БУЩАН: «Мотивация – напомнить миру, что Украина едина и хочет побеждать»

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан рассказал о мотивации команды Сергея Реброва накануне матча полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024 против команды Боснии и Герцеговины:

«У нас есть шанс выйти на Евро-2024. Это наша мотивация – проявлять себя и выходить на Евро, чтобы еще раз напомнить всему миру, что Украина едина и хочет побеждать», – заявил Бущан.

Матч между Боснией и Герцеговиной и сборной Украины состоится в четверг, 21 марта. Начало – в 21:45 по Киеву.

В случае победы над боснийцами в финале квалификации Украину будет ждать Израиль или Исландия.