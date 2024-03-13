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  4. БУЩАН: «Мотивация – напомнить миру, что Украина едина и хочет побеждать»
Чемпионат Европы
13 марта 2024, 21:26 |
196
0

БУЩАН: «Мотивация – напомнить миру, что Украина едина и хочет побеждать»

Голкипер сборной Украины – о матче против Боснии и Герцеговины

13 марта 2024, 21:26 |
196
0
БУЩАН: «Мотивация – напомнить миру, что Украина едина и хочет побеждать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан рассказал о мотивации команды Сергея Реброва накануне матча полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024 против команды Боснии и Герцеговины:

«У нас есть шанс выйти на Евро-2024. Это наша мотивация – проявлять себя и выходить на Евро, чтобы еще раз напомнить всему миру, что Украина едина и хочет побеждать», – заявил Бущан.

Матч между Боснией и Герцеговиной и сборной Украины состоится в четверг, 21 марта. Начало – в 21:45 по Киеву.

В случае победы над боснийцами в финале квалификации Украину будет ждать Израиль или Исландия.

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Источник Трибуна
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