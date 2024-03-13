Андрей ШЕВЧЕНКО: Это очень важная задача, которую мы ставим – выйти на Евро

13 марта игроки сборной Украины и Сергей Ребров отправились из Киева в Перемышль на учебно-тренировочные сборы.

Ребров, футболисты и президент УАФ Андрей Шевченко пообщались с представителями СМИ.

Андрей Шевченко: «Это очень важная задача, которую мы ставим – выйти на чемпионат Европы. И я верю, что наша команда выйдет на чемпионат Европы. Также хотелось бы поздравить нашу команду U-17, которая прошла во второй раунд чемпионата Европы.

Еще хотелось бы анонсировать сбор, который мы начинаем с командой Superhumans. Этот сбор будет направлен на то, чтобы собрать деньги на спортивные протезы для наших героев, ветеранов. Я прошу всех присоединиться к этому cбору.

Очень важно поддерживать наших героев. Вы вдохновляете нас, даете нам силы. Спасибо. Слава Украине», – сказал Шевченко.