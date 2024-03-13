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  4. ФОТО. Не промаж 11-метровый в туалете! Сборная Украины выехала на сборы
Чемпионат Европы
13 марта 2024, 21:45 |
1444
5

ФОТО. Не промаж 11-метровый в туалете! Сборная Украины выехала на сборы

13 марта национальная команда отправилась на подготовительные сборы перед плей-офф Евро

13 марта 2024, 21:45 |
1444
5
ФОТО. Не промаж 11-метровый в туалете! Сборная Украины выехала на сборы
УАФ. Сергей Ребров и игроки сборной Украины

13 марта президент УАФ Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров и игроки национальной команды пообщались с представителями СМИ на Центральном железнодорожном вокзале Киева.

Команда Реброва вечерним поездом отправится из Киева в Перемышль, а уже 14 марта начнет тренировочный процесс в испанской Марбелье. Полуфинальный матч плей-офф квалификации Евро-2024 Босния и Герцеговина — Украина состоится 21 марта в городе Зеница и начнется в 20:45 по местному времени (21:45 по Киеву).

Пресс-служба УАФ опубликовала фото представителей сборной Украины, которые 14 марта выехали на сборы. Отметим, что из Киева отправились только игроки «Динамо», Александр Пихаленок и Сергей Ребров. Игроки донецкого «Шахтера» и легионеры присоединятся чуть позже.

Забавная наклейка появилась на дверях туалета в поезде: Не промаж 11-метровый!

Ребров также рассказал, сможет ли Цыганков сыграть за сборную против Боснии.

ФОТО. Не промаж 11-метровый в туалете! Сборная Украины выехала на сборы

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фото фотогалерея Евро-2024 сборная Украины по футболу Босния и Герцеговина - Украина Сергей Ребров Киев
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Pavel_i_CO
Семеро динамівців в збірній. Дуже приємно. Плюс наші Забарний, Миколенко і, сподіваємось що Циганков зможе зіграти 
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+1
Ron Noiill
Нові  лєбіги уаф почали працювати.
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0
ZANREGENT1993
В туалете?
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-2
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