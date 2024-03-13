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  4. Ребров рассказал, сможет ли Цыганков сыграть за сборную против Боснии
Сборная УКРАИНЫ
13 марта 2024, 20:11 | Обновлено 13 марта 2024, 20:12
1826
0

Ребров рассказал, сможет ли Цыганков сыграть за сборную против Боснии

Наставник главной команды страны высказался о хавбеке «Жироны»

13 марта 2024, 20:11 | Обновлено 13 марта 2024, 20:12
1826
0
Ребров рассказал, сможет ли Цыганков сыграть за сборную против Боснии
УАФ. Виктор Цыганков

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров рассказал, сможет ли хавбек «Жироны» Виктор Цыганков принять участие в матче против Боснии и Герцеговины. Цыганков получил повреждение в последней игре Ла Лиги и не смог продолжить матч.

«Я думаю, что есть высокие шансы его участия в матче. Я каждый день общаюсь с Виктором. Я смотрю динамику его восстановления, и все мы надеемся. Посмотрим, но все зависит от него, от того, как он будет восстанавливаться.

У нас много игроков. Мы не зависим только от Виктора. Это очень важный игрок для нас, но у нас сейчас 28 футболистов. Поэтому будет Виктор или нет, мы готовимся очень серьезно и будем только рады, если он восстановится», – сказал Ребров.

21 марта сборная Украины в Зенице в рамках полуфинала плей-офф отбора Евро-2024 сыграет против Боснии и Герцеговины, а 26 марта проведет матч во Вроцлаве с Израилем или Исландией.

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Источник FootballHub
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