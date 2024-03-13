Что нужно знать о сборной Украины, вышедшей на Евро U-17

Сборная Украины вышла на юношеский чемпионат Европы U-17. Команда Юрия Мороза выиграла свою группу в элит-раунде. Украинцы одолели команды Словакии и Швейцарии – 3:0, а также победили греков – 2:0.

Очень сильное поколение игроков

2007 год рождения – очень сильное поколение игроков в украинском футболе. Максимально сбалансированный состав, где на каждую позицию есть выбор игроков. У наставника есть конкуренция. Далеко не все попали в заявку на элит-раунд.

Вратари «Байера» и «Реала» между собой конкурируют за место в старте. Александр Петренко в 16 лет стабильно играет на уровне юношеской команды «фармацевтов». Илья Волошин недавно стал новичком мадридского гранда. Интерес к Илье проявляли ряд европейских грандов.



На флангах защиты Алексей Рыбак и Никита Шекелета могут играть одинаково на правом и левом фланге обороны. Оба уже доросли до уровня юношеских команд «Динамо» и «Шахтера».

Лидером защиты является Демьян Третьяк. У защитника юношеской команды есть прекрасные физические данные от природы. Быстрый, мобильный. Ничего не проигрывает внизу и вверху. Недаром после турнира глаз на него положили скауты «Манчестер Юнайтед».

Капитан команды Кирилл Дигтярь дебютировал за первую команду «Металлиста» в 15 лет 158 дней, став самым молодым в истории игроком УПЛ. Дигтяря стабильно вызвали в сборную 2006 года, где он был основным. Может играть слева или в центре обороны.

Есть большие перспективы у других динамовцев – Павла Люсина, Богдана Редушко и Владимира Озимая. Последний с осени играет за юношескую команду «Динамо». Редушко выдал топ-турнир в Греции. Люсин 2008 года рождения, на год младше партнеров.



Хорошее впечатление оставили представители «Руха» Иван Денисов и Назар Бондарь. Быстрые, техничные, мобильные. Очень высока вероятность того, что уже скоро у них будут свои шансы в первой команде львовян.

Украинцы в Европе прогрессируют. В 16 лет Дмитрий Богданов уже близок к первой команде «Динамо» Дрезден. Артем Степанов много забивает за юношеские команды «Байера». Александр Драган подписал профессиональный контракт с «Аталантой». Думаю, что скоро мы его увидим в примавере «бергамасков». Вышеупомянутый Стрельчук играет вместе с Богданом Оличенко в «Баварии».

Еще есть Александр Сорока, уже игравший за «Гент» в Юношеской Лиге УЕФА. Представитель «Бенфики» Андре Вакулюк и «МЮ» Захар Бауманн. Форвард «Эмполи» Богдан Попов.

УАФ

Следует отдать должное предыдущему наставнику сборной Украины 2007 года Владимиру Езерскому. Сейчас новых футболистов в сборной не было. Все вызывались на первую квалификацию или два селекционных сбора.



Такой плеяды талантливых футболистов одного года рождения я не помню. Возможно, это сравнимо с 1990 годом, когда украинцы выиграли домашний юношеский ЧЕ.

Из поколения игроков 2007 года у 4-5 футболистов есть реальные шансы на национальную команду через пару лет. В первую очередь – Богданов, Третьяк, Петренко, Дигтярь, Степанов, возможно, Рыбак, Редушко, Волошин, Озимай.

Опыт тренера

Юрий Мороз долгое время находится в юношеском футболе. Под его руководством «Динамо» в Юношеской Лиге чемпионов сезона 2016/17 навело шороха. Тогда украинские болельщики узнали о Денисе Попове, Виталии Миколенко, Владиславе Дубинчаке, Николае Шапаренко, Богдане Ледневе, Сергее Булеце, Назарии Русине.



Юрий Леонтьевич понимает, как работать с молодыми футболистами, как нужно выстраивать отношения с игроками. Мороз умеет находить подход к разношерстным футболистам. У него даже удачно играл Русин со своим непростым характером.

Очень важно, что Мороз за последнее время получил большой опыт работы в структуре сборных. Он не вывел сборную 2006 года на Евро U-17 в прошлом году. Я думаю, что над своими ошибками он хорошо поработал и сделал правильные выводы.

Мороз активно помогал Олегу Кузнецову с 2005 годом осенью. Он ездил с командой в Корею на товарищеский турнир и первую квалификацию на Мальту. Все это помогло правильно построить процесс подготовки и распределить силы на турнир.

УАФ. Юрий Мороз

Мороз не просто ехал на багаже предшественника или использовал клубные наработки, а построил нечто свое. Если защита и атака не претерпели изменений кадрово, то середина поля существенно изменилась. Не получил вызов ведущий хавбек «Гента» Александр Сорока, являвшийся основным игроком осенью. Очень здорово сыграл Редушко, которого осенью не было в сборной вообще. Важным игроком стал другой динамовец Озимай. Изменился в целом стиль команды.



Изменение отношения УАФ к юношескому футболу и помощь от ФИФА

У Мороза было 6 дней полноценной подготовки к матчам. Не так, как раньше, что сборная с самолета сразу начинала играть, имея день или два на подготовку к турниру. Теперь удалось собрать команду раньше. Была возможность лучше познакомиться с игроками, увидеть их потенциал, наиграть некоторые комбинации. Из-за матчей в клубах чуть позже приехали наши немецкие легионеры.

У Украины не было никаких проблем с адаптацией, распределением сил на все три матча. Физически выдержали три матча за шесть дней. Тренер провел грамотную ротацию, дав поиграть почти всем. Без практики остался только третий вратарь Александр Харечко из «Руха».

Очень важно, что не было практически никаких проблем с травмами. Очень неприятно терять основного вратаря Петренко. Но на этой позиции конкуренция сумасшедшая. Отлично турнир отыграли представитель «Днепра-1» Назар Макаренко и Илья Волошин из «Реала». Из полевых игроков не мог играть только защитник «Динамо» Даниэль Дехтярь. Его не было из-за травмы также во время первой квалификации осенью. Пара Третьяк – Дигтярь являлась основной во время обеих квалификаций. Никаких вопросов по игре вратаря или центральных защитников нет.



На руку Украине также было решение ФИФА о проведении элитного раунда не в официальные даты международных матчей. Другие группы будут играть в 20-х числах марта. Мы сыграли раньше почти на две недели.

Без официальных дат клубы не обязаны отпускать игроков в свои сборные. У нас таким оказался только один футболист – Андре Вакулюк из «Бенфики». Португальский гранд получил приглашение, но решил не отпускать игрока в сборную Украины.

Греки, швейцарцы остались без львиной части своих легионеров из ведущих чемпионатов Европы. Их просто не отпустили клубы. Надо было опираться на футболистов из национальных чемпионатов. Отсюда потеря класса и несыгранность.

Следует также признать, что у нас был хороший жребий. Первая квалификация со сборными Германии и Финляндии выглядела сильнее. Греки никогда не хватали звезд на уровне юношеского футбола. Швейцария – явно не Англия, Испания или Германия.

Но это глобально не суть важно. Главное – смотреть за своей игрой. Сборная Украины доказала на практике, что достойна путевки на юношеский чемпионат Европы.