ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила о контрольном матче сборной Украины

Украинская ассоциация футбола сообщила о том, что 7 июня сборная Украины проведет контрольный матч с Польшей.

Ранее стало известно, что команда Сергея Реброва 11 июня проведет спарринг с Молдовой. Кроме того, в июне состоится еще один контрольный матч, о сопернике станет известно позже.

Польша, как и сборная Украины, надеется выйти на Евро-2024 через плей-офф Лиги наций. Июньские контрольные матчи могут стать подготовкой к Евро, если Украина туда выйдет.

21 марта состоится матч полуфинала плей-офф за выход на Евро между Боснией и Украиной.