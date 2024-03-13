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Чемпионат Европы
13 марта 2024, 18:41 | Обновлено 13 марта 2024, 19:29
2519
3

ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила о контрольном матче сборной Украины

Соперником станет сборная Польши

13 марта 2024, 18:41 | Обновлено 13 марта 2024, 19:29
2519
3
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила о контрольном матче сборной Украины
УАФ

Украинская ассоциация футбола сообщила о том, что 7 июня сборная Украины проведет контрольный матч с Польшей.

Ранее стало известно, что команда Сергея Реброва 11 июня проведет спарринг с Молдовой. Кроме того, в июне состоится еще один контрольный матч, о сопернике станет известно позже.

Польша, как и сборная Украины, надеется выйти на Евро-2024 через плей-офф Лиги наций. Июньские контрольные матчи могут стать подготовкой к Евро, если Украина туда выйдет.

21 марта состоится матч полуфинала плей-офф за выход на Евро между Боснией и Украиной.

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Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Boodya
Головне, щоб матч з поляками фермери на кордоні не заблокували
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+8
ZANREGENT1993
Три матча? Не многовато? Хотя ладно.
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+1
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