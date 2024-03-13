ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила о контрольном матче сборной Украины
Соперником станет сборная Польши
Украинская ассоциация футбола сообщила о том, что 7 июня сборная Украины проведет контрольный матч с Польшей.
Ранее стало известно, что команда Сергея Реброва 11 июня проведет спарринг с Молдовой. Кроме того, в июне состоится еще один контрольный матч, о сопернике станет известно позже.
Польша, как и сборная Украины, надеется выйти на Евро-2024 через плей-офф Лиги наций. Июньские контрольные матчи могут стать подготовкой к Евро, если Украина туда выйдет.
21 марта состоится матч полуфинала плей-офф за выход на Евро между Боснией и Украиной.
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