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Украина. Премьер лига
13 марта 2024, 13:23 |
1653
0

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье арендовало у Шахтера экс-игрока сборной Украины

Иван Петряк будет играть за житомирскую команду

13 марта 2024, 13:23 |
1653
0
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье арендовало у Шахтера экс-игрока сборной Украины
ФК Полесье. Иван Петряк

Житомирское «Полесье» официально объявило о подписании вингера донецкого «Шахтера» Ивана Петряка.

Отмечается, что 30-летний футболист будет выступать за амбициозную команду на правах аренды, однако ее срок пока не называется. Ранее сообщалось, что она будет рассчитана до завершения сезона 2023/24.

Иван Петряк вызывался и выступал за сборные Украины U-18, U-19, U-20, U-21 и национальную сборную Украины (5 матчей).

В сезоне 2023/24 Иван Петряк не провел ни одного официального матча. В прошлой кампании на его счету 2 забитых мяча и 2 голевые передачи в 28 поединках за «горняков». Портал Transfermarkt оценивает стоимость Ивана в 800 тысяч евро.

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трансферы аренда игрока Шахтер Донецк Полесье Житомир Иван Петряк трансферы УПЛ
Источник ФК Полесье
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