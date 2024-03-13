ОФИЦИАЛЬНО. Полесье арендовало у Шахтера экс-игрока сборной Украины

Житомирское «Полесье» официально объявило о подписании вингера донецкого «Шахтера» Ивана Петряка.

Отмечается, что 30-летний футболист будет выступать за амбициозную команду на правах аренды, однако ее срок пока не называется. Ранее сообщалось, что она будет рассчитана до завершения сезона 2023/24.

Иван Петряк вызывался и выступал за сборные Украины U-18, U-19, U-20, U-21 и национальную сборную Украины (5 матчей).

В сезоне 2023/24 Иван Петряк не провел ни одного официального матча. В прошлой кампании на его счету 2 забитых мяча и 2 голевые передачи в 28 поединках за «горняков». Портал Transfermarkt оценивает стоимость Ивана в 800 тысяч евро.