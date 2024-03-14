Монфис вылетел. Определены все четвертьфиналисты Мастерса в Индиан-Уэллсе
Гаэль проиграл Касперу Рууду, Тейлор Фритц упустил победу над Хольгером Руне
В ночь на 14 марта завершились все матчи 1/8 финала хардового турнира АТР 1000 в Индиан-Уэллсе.
Гаэль Монфис в трех сетах проиграл 9-й ракетке мира Касперу Рууду.
Далее норвежец сыграет против 17-го сеяного Томми Пола, который прошел Лука Нарди.
Тейлор Фритц упустил матчбол во 2-м сете в поединке против Хольгера Руне и в итоге проиграл. Датчанин в четвертьфинале встретится с Даниилом Медведевым.
Днем ранее на Мастерсе в США состоялись матчи 1/8 финала в нижней части сетки.
АТР 1000 Индиан-Уэллс. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Лука Нарди [LL] – Томми Пол [17] – 4:6, 3:6
Каспер Рууд [9] – Гаэль Монфис – 3:6, 7:6 (7:3), 6:4
Даниил Медведев [4] – Григор Димитров [13] – 6:4, 6:4
Тейлор Фритц [13] – Хольгер Руне [7] – 6:2, 6:7 (2:7), 3:6
Нижняя часть сетки
Иржи Легечка [32] – Стефанос Циципас [11] – 6:2, 6:4
Янник Синнер [3] – Бен Шелтон [16] – 7:6(4), 6:1
Александр Зверев [6] – Алекс де Минаур [10] – 5:7, 6:2, 6:3
Карлос Алькарас [2] – Фабиан Марожан – 6:3, 6:3
АТР 1000 Индиан-Уэллс. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Томми Пол [17] – Каспер Рууд [9]
Даниил Медведев [4] – Хольгер Руне [7]
Нижняя часть сетки
Иржи Легечка [32] – Янник Синнер [3]
Александр Зверев [6] – Карлос Алькарас [2]
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