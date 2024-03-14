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ATP
14 марта 2024, 05:55 | Обновлено 14 марта 2024, 06:19
583
0

Монфис вылетел. Определены все четвертьфиналисты Мастерса в Индиан-Уэллсе

Гаэль проиграл Касперу Рууду, Тейлор Фритц упустил победу над Хольгером Руне

14 марта 2024, 05:55 | Обновлено 14 марта 2024, 06:19
583
0
Монфис вылетел. Определены все четвертьфиналисты Мастерса в Индиан-Уэллсе
Getty Images/Global Images Ukraine. Хольгер Руне

В ночь на 14 марта завершились все матчи 1/8 финала хардового турнира АТР 1000 в Индиан-Уэллсе.

Гаэль Монфис в трех сетах проиграл 9-й ракетке мира Касперу Рууду.

Далее норвежец сыграет против 17-го сеяного Томми Пола, который прошел Лука Нарди.

Тейлор Фритц упустил матчбол во 2-м сете в поединке против Хольгера Руне и в итоге проиграл. Датчанин в четвертьфинале встретится с Даниилом Медведевым.

Днем ранее на Мастерсе в США состоялись матчи 1/8 финала в нижней части сетки.

АТР 1000 Индиан-Уэллс. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Лука Нарди [LL] – Томми Пол [17] – 4:6, 3:6
Каспер Рууд [9] – Гаэль Монфис – 3:6, 7:6 (7:3), 6:4

Даниил Медведев [4] – Григор Димитров [13] – 6:4, 6:4
Тейлор Фритц [13] – Хольгер Руне [7] – 6:2, 6:7 (2:7), 3:6

Нижняя часть сетки

Иржи Легечка [32] – Стефанос Циципас [11] – 6:2, 6:4
Янник Синнер [3] – Бен Шелтон [16] – 7:6(4), 6:1

Александр Зверев [6] – Алекс де Минаур [10] – 5:7, 6:2, 6:3
Карлос Алькарас [2] – Фабиан Марожан – 6:3, 6:3

АТР 1000 Индиан-Уэллс. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Томми Пол [17] – Каспер Рууд [9]
Даниил Медведев [4] – Хольгер Руне [7]

Нижняя часть сетки

Иржи Легечка [32] – Янник Синнер [3]
Александр Зверев [6] – Карлос Алькарас [2]

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ATP Индиан-Уэллс Александр Зверев Стефанос Циципас Алекс де Минаур Янник Синнер Иржи Легечка Карлос Алькарас (теннисист) Фабиан Марожан Бен Шелтон Лука Нарди Томми Пол Каспер Рууд Гаэль Монфис Даниил Медведев Григор Димитров Тейлор Фритц Хольгер Руне
Источник Sport.ua
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