Монфис вылетел. Определены все четвертьфиналисты Мастерса в Индиан-Уэллсе

В ночь на 14 марта завершились все матчи 1/8 финала хардового турнира АТР 1000 в Индиан-Уэллсе.

Гаэль Монфис в трех сетах проиграл 9-й ракетке мира Касперу Рууду.

Далее норвежец сыграет против 17-го сеяного Томми Пола, который прошел Лука Нарди.

Тейлор Фритц упустил матчбол во 2-м сете в поединке против Хольгера Руне и в итоге проиграл. Датчанин в четвертьфинале встретится с Даниилом Медведевым.

Днем ранее на Мастерсе в США состоялись матчи 1/8 финала в нижней части сетки.

АТР 1000 Индиан-Уэллс. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Лука Нарди [LL] – Томми Пол [17] – 4:6, 3:6

Каспер Рууд [9] – Гаэль Монфис – 3:6, 7:6 (7:3), 6:4



Даниил Медведев [4] – Григор Димитров [13] – 6:4, 6:4

Тейлор Фритц [13] – Хольгер Руне [7] – 6:2, 6:7 (2:7), 3:6

Нижняя часть сетки

Иржи Легечка [32] – Стефанос Циципас [11] – 6:2, 6:4

Янник Синнер [3] – Бен Шелтон [16] – 7:6(4), 6:1

Александр Зверев [6] – Алекс де Минаур [10] – 5:7, 6:2, 6:3

Карлос Алькарас [2] – Фабиан Марожан – 6:3, 6:3

АТР 1000 Индиан-Уэллс. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Томми Пол [17] – Каспер Рууд [9]

Даниил Медведев [4] – Хольгер Руне [7]

Нижняя часть сетки

Иржи Легечка [32] – Янник Синнер [3]

Александр Зверев [6] – Карлос Алькарас [2]