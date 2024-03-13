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ATP
13 марта 2024, 08:10 | Обновлено 13 марта 2024, 08:11
916
0

Известна половина участников 1/4 финала на Мастерсе в Индиан-Уэллс

Действующий чемпион продолжает защиту титула

13 марта 2024, 08:10 | Обновлено 13 марта 2024, 08:11
916
0
Известна половина участников 1/4 финала на Мастерсе в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Завершились матчи нижней части сетки четвертого раунда на хардовом Мастерсе в Индиан-Уэллс (США).

22-летний чех Иржи Легечка выбил 11-го сеяного Стефаноса Циципаса из Греции и в следующем раунде сразится с третьей ракеткой мира Янником Синнером, который остановил американца Бена Шелтона.

Второй номер посева и действующий чемпион Карлос Алькарас оказался сильнее венга Фабиана Марожана. Соперником испанца станет Александр Зверев из Германии, одолевший австралийца Алекса де Минаура.

Индиан-Уэллс. 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Иржи Легечка [32] – Стефанос Циципас [11] – 6:2, 6:4
Янник Синнер [3] – Бен Шелтон [16] – 7:6(4), 6:1

Александр Зверев [6] – Алекс де Минаур [10] – 5:7, 6:2, 6:3
Карлос Алькарас [2] – Фабиан Марожан – 6:3, 6:3

Индиан-Уэллс. Пары 1/4 финала

Иржи Легечка [32] – Янник Синнер [3]
Александр Зверев [6] – Карлос Алькарас [2]

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ATP Индиан-Уэллс Александр Зверев Стефанос Циципас Алекс де Минаур Янник Синнер Иржи Легечка Карлос Алькарас (теннисист) Фабиан Марожан Бен Шелтон
Источник Sport.ua
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