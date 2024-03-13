Известна половина участников 1/4 финала на Мастерсе в Индиан-Уэллс
Действующий чемпион продолжает защиту титула
Завершились матчи нижней части сетки четвертого раунда на хардовом Мастерсе в Индиан-Уэллс (США).
22-летний чех Иржи Легечка выбил 11-го сеяного Стефаноса Циципаса из Греции и в следующем раунде сразится с третьей ракеткой мира Янником Синнером, который остановил американца Бена Шелтона.
Второй номер посева и действующий чемпион Карлос Алькарас оказался сильнее венга Фабиана Марожана. Соперником испанца станет Александр Зверев из Германии, одолевший австралийца Алекса де Минаура.
Индиан-Уэллс. 1/8 финала
Нижняя часть сетки
Иржи Легечка [32] – Стефанос Циципас [11] – 6:2, 6:4
Янник Синнер [3] – Бен Шелтон [16] – 7:6(4), 6:1
Александр Зверев [6] – Алекс де Минаур [10] – 5:7, 6:2, 6:3
Карлос Алькарас [2] – Фабиан Марожан – 6:3, 6:3
Индиан-Уэллс. Пары 1/4 финала
Иржи Легечка [32] – Янник Синнер [3]
Александр Зверев [6] – Карлос Алькарас [2]
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